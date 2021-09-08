  • BIST 1.454,540
  • Altın 483,71
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Tatar Konya'da gençlerle buluştu: Türkiye ile beraberiz

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin de her anlamda çok önemli desteklerini alıyoruz. Netice itibarıyla Türkiye ile biriz, Türkiye ile beraberiz." dedi.
Tatar Konya'da gençlerle buluştu: Türkiye ile beraberiz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin de her anlamda çok önemli desteklerini alıyoruz. Netice itibarıyla Türkiye ile biriz, Türkiye ile beraberiz." dedi.


Cumhurbaşkanı Tatar, çeşitli ziyaretler için geldiği Konya'da, Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki Varoluş Mücadelesi" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi.


Türkiye ve KKTC'nin Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz'deki milli ve ulusal çıkarları koruyabileceğini vurgulayan Tatar, "Ben, Türkiye'yi seven, Türkiye'ye yakın, sadece siyasi düzeyde değil, sivil toplum kuruluşları, belediyeler gibi her türlü iş birliğinin geliştirilmesi anlayışına sahip bir insanım. Özellikle gençlerimizin Kıbrıs davasına, bu milli davamıza olan inançlarını artırmak istiyorum." diye konuştu.


Tatar, Kıbrıs ile ilgili konuşacak çok şey olduğunu, Kıbrıs'ın her gün gündeme geldiğini söyledi.


İletişim imkanlarının artmasıyla Türkiye ile KKTC'nin entegre olduğunu dile getiren Tatar, şunları kaydetti:
"Siyaset icabı ayrı iki devlet çünkü dünya hukuku bunu emretmektedir. Biz hiçbir zaman farklı düşünmedik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek için çalışıyoruz. Türkiye'nin de her anlamda çok önemli desteklerini alıyoruz. Netice itibarıyla Türkiye ile biriz, Türkiye ile beraberiz. Artık iletişim dünyasında Kıbrıs'ta şu anda neler oluyorsa anında tüm Türkiye'de izlenebilir. Türkiye'de olan biten aynı anda bizde, Kıbrıs'ta izlenebilir. Küçülen küresel dünyada bizim de ilişkilerimizin yakınlaştığı, dolayısıyla sizlerin de herhangi bir düğmeye basarak Kıbrıs davasına, Kıbrıs meselesine vereceğiniz destek benim için çok kıymetlidir. Kamuoyu dediğimiz şey gençlerden başlar ve yavaş yavaş yayılır. Kıbrıs'ın Türkiye'nin çok değer verdiği, ayrı bir devlet de olsa bir vatan toprağı olduğunu, Kıbrıs'ı bizden bir parça olarak görmek ve Kıbrıs'tan gelen gençlerle münasebetinizin artırılması, yeni ilişkilerin kurulması geleceğe yönelik önemli adımlardır."


Tatar, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.


Kapalı Maraş ile ilgili soru üzerine Tatar, şöyle konuştu:


"Maraş 47 yıldır kapalıydı. Benim başbakan olduğum dönemde bu iradeyi ortaya koyduk. Kıbrıs'ın gerçeklerine baktığımızda bu mücadelede Türkiye'nin varlığı, Türkiye'nin desteği fevkalade önemlidir. Dolayısıyla bu konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile paylaştım. Maraş'ı mağduriyetlerin önlenmesi için açıyoruz. Oradaki mal mülk sahipleri tekrar mallarına mülklerine gelebilsinler diye ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde.
Ada'nın tümü bizimdi ama koşullar değişmiş. 1878'da Osmanlı Kıbrıs'ı İngiltere'ye devrederken nüfus 50 bin Türk, 100 bin Rum, arada 50 bin. O 50 bin de her gün gider gelir. 1960'ta bizim 50 bin olmuş 100 bin, Rum'un 100 bini olmuş 400 bin. Yani İngiliz döneminde Rum-Yunan ikilisi diğer adalardan nüfus çekmek suretiyle nüfusu aleyhimize çevirmiştir. Bugün Avrupa Birliği'ne bakınız, 700 bin nüfusu olan Kıbrıs Rum Yönetimi Almanya ile bir bakıma aynı haklara sahip. Veto hakkı var bir kere. 450 milyonluk Avrupa Birliği'nin Türkiye Cumhuriyeti ilişkilerinde herhangi bir noktada Rum Tarafı 'Ben buna onay vermiyorum, vetomu kullanıyorum.' derse durdurabiliyor."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gece sokağa çıkma yasağı bir hafta daha uzatıldı08 Eylül 2021 Çarşamba 10:12
  • Protokol İmzalayan Eczanelerden, Sağlık Bakanlığı Sitesinin “Covıd-19 Online Test Başvuru” Kısmından Randevu Alınabilecek08 Eylül 2021 Çarşamba 10:06
  • Dikkat! Yağmur geliyor...Hava sıcaklıkları düşüyor...08 Eylül 2021 Çarşamba 09:53
  • Veliler: “Aşı yoksa eğitim yok” politikası ile, çocuklarımız gözden çıkarıldı08 Eylül 2021 Çarşamba 09:52
  • Arıklı: Antlaşma Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir08 Eylül 2021 Çarşamba 09:39
  • Rogers: Okullar ilk açılan, en son kapatılan yerler olmalıdır08 Eylül 2021 Çarşamba 09:35
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Ziyaretlerde Bulundu08 Eylül 2021 Çarşamba 09:21
  • Özersay: Rum gençlerinin gözünde “kötü Türkiye” algısı değişsin istemiyorlar08 Eylül 2021 Çarşamba 09:00
  • Girne'de pek çok köy elektriksiz kalacak!08 Eylül 2021 Çarşamba 08:58
  • Detay Bugün ne manşet attı? 8 Eylül 2021 Çarşamba08 Eylül 2021 Çarşamba 08:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti