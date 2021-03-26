Tatar Korkmazhan'dan şikayetçi oldu ! 5 yıl hapis isteniyor !

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sol Hareket aktivisti Abdullah Korkmazhan’ın geçtiğimiz hafta sonu TC Lefkoşa Büyükelçiliği yaptığı konuşmadan rahatsız olduğu gerekçesiyle, Korkmazhan’dan şikayetçi oldu. Korkmazhan, ifade vermek için Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne çağrıldı.
Sol Hareket'in paylaşımı şu şekilde:
Güncel 12:45: 5 yıla kadar hapis istemiyle, "Cumhurbaşkanı"na hakaretten dava okunarak, teminat için mahkemeye çıkarılıyor.
Güncel 12:30: Polis tutuklu yargılama niyetinde. Mahkemeye çıkarılacak.
12:00: Az önce, atanmış kayyum Tatar'ın şikayeti üzerine, kurucu üyelerimizden Abdullah Korkmazhan, poliste ifade vermek üzere Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubesi'ne geldi.. Bilgilendirme yapacağız. Tekrarlıyoruz: Korkmuyoruz, susmayacağız!
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