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Tatar: “Koronavirüs sonrasında yeni düzenlemelerle yolumuza devam edeceğiz”

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Tatar: “Koronavirüs sonrasında yeni düzenlemelerle yolumuza devam edeceğiz”
Tatar: “Koronavirüs sonrasında yeni düzenlemelerle yolumuza devam edeceğiz”

Başbakan Ersin Tatar İskele bölge belediye başkanlarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu.

İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıya Başbakan Ersin Tatar’ın yanı sıra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Karpaz Koordinasyon komitesi üyeleri ile bölge belediye başkanları katıldı.

Başbakan Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin zamanında aldığı kararlar ve önlemler sayesinde korona virüsün yatay bir seyir ile ilerlediğini kaydetti.

Başbakan Tatar, “inşallah bu şekilde bir seyirle bunu atlatacağız ve tabi ki bundan sonra Türkiye’ye bakacağız, başka ülkelere bakacağız oralarda durum nasıl gelişiyor. Ondan sonra kapıların açılması ile turizmin başlamasıyla faaliyetlerin artmasıyla normal hayata döneceğiz diye düşünmek istiyorum” dedi.

Şu an için önceliklerinin halk sağlığı olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, Karpaz bölgesinin de bu nedenle karantinaya alındığını ifade etti.

İskele ve Karpaz bölgesinin turizm yönünden potansiyeline işaret eden Başbakan Tatar, “koronavirüs sonrasında yeni düzenlemelerle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Tatar, yerli istihdamın desteklenmesinin önemine de dikkat çekti.

Karamsar olunmaması gerektiğini dile getiren Başbakan Tatar, “karantina noktasında yurtdışından getirdiğimiz belki de şu anda sayıları bin 500’e yakın kendi vatandaşımıza sahip çıkma onların ailelerine kavuşturma noktasında hükümetimizin yaptığı çalışmalar, artık Cuma günü Ankara’dan gelecek seferle ondan sonra bir süreliğine uçuşlar durdurulacaktır gelinen nokta da bilim kurulumuzun da yaptığı tavsiyelerle artık karantina sürecinde KKTC’de imkanlarını zorlamaktadır çünkü her 14 günlük karantina süresi ve burada çalışılması oldukça zordur” dedi.

Dünya’yı sarsan bu virüsün çok güçlü devletlere bile tahribatlar verdiğini söyleyen Başbakan Tatar, ülkede alınan zamanında kararlar ile bu krizi en iyi şekilde yönetmeye çalıştıklarını belirtti.

Başbakan Tatar, sokağa çıkma yasağının (yarın) büyük ihtimal ile bir hafta daha uzatılacağını kaydederek, ilerleyen haftalarda ekonomik faaliyetlerin başlaması için birtakım adımlar atılacağını belirtti.

Kızılay’ın İskele ve Karpaz bölgesine dağıtılmak üzere toplamda 2420 gıda yardım paketini hazırladığını kaydeden Başbakan Tatar, bölge halkının her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi. 

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