Tatar: Koronavirüsle mücadele kapsamında stoklarda ilaç sıkıntısı yok

aşbakan Ersin Tatar, BRT’de katıldığı koronavirüs özel programında Osman Kurt, Levent Kutay ve Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtladı.

Başbakan Tatar, koronavirüsle mücadelede farklı ilaçlar kullanıldığını ve stoklarda da yeterli sayıda ilacın olduğunu belirterek, hasta sayısı açısından durumun iyi olduğunu, taburcularla birlikte tedavi gören hasta sayısının 19’a indiğini kaydetti.

Tatar, “Seyire bakıldığında bize ferahlık veriyor. Ama elbette olası durumda stokta olmasına rağmen daha da ilaç için çalışıyoruz. Ama önceliğimiz PCR testlerinin artırılmasıdır. Bu yönde talimatlarımız var. 4-5 bin tane kit var. Kitleri getirtmek için çalışıyoruz” dedi.

Kitlerin gelmesi halinde bile testleri yapacak insanların ehil olması gerektiğini belirten Başbakan Tatar, şu anda bu testlerin 6 kişi tarafından yapılabildiğini anlattı.

Bugüne kadar 6 bin 592 test yapıldığını belirten Başbakan, “Esas itibariyle devlet hastanemizdeki alet ve kitler en büyük kapasitedir. Oraya kuracağınız diğer aletler çok fazla kapasiteye sahip değil. Onlar 40 tane test yaparken, devletteki 300 tane yapıyor. Ama talimatımız ne kadar yapabiliyorsak yapalım şeklindedir” dedi.

Başbakan Ersin Tatar, beklenenin aksine ülkede yayılma olmadığını ve uzmanların da yayılma olmayacağı görüşünü kendisine ilettiğini belirterek, buna rağmen rehavete girilmemesi gerektiğini söyledi.

Yatay seyrin devam etmesiyle alınan tedbirlerin yumuşatılacağını ama KKTC’nin izole edilmeye devam edileceğini vurgulayan Başbakan Tatar, Güney Kıbrıs ve Türkiye’den gelişlerin oralardaki gelişmelere bağlı olarak başlayacağını vurguladı.

Tatar, “biz KKTC’de izole olduğumuz için ikinci bir dalga beklemiyoruz. 45 günde karantina altına alınmadan buraya gelenlerin bulaşma süresi bana göre sona ermiştir. Karantina altındakiler de bulaşma sürecini geçirdiler. Dolayısıyla genele baktığımızda daha fazla bir bulaşma tehdidi olmadığını düşünüyorum. Yaptığımız değerlendirmelerde durumun bu aşamada böyle olduğu görülmektedir. Ama bu söylediklerim bizi rehavete düşürmesin. Maskemizi takalım, sosyal mesafeyi koruyalım. İzole olduğumuz için büyük bir risk görmüyorum” dedi.

Emin olmadıkça alınan kararlarda yumuşatma olmayacağını vurgulayan Başbakan Tatar, uzmanların tavsiye kararlarına uyarak bazı iş yerlerinin yavaş yavaş açılmasının gündeme geleceğini kaydetti.

Hükümetin halk adına bu süreci yürüttüğüne işaret eden Başbakan Tatar, “tavsiye kararlarını dikkate alıyoruz ama kararı verecek olan hükümettir. Halkın hassasiyetleri de bizim için önem taşıyor” dedi.

Tedavi görenlerin sayısında düşüş olunca Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin eski fonksiyona dönmesi için bir fırsat doğduğunu ifade eden Başbakan Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na göre yapılması gereken Pandemi Hastanesi’nin yapımının zaman alacağını, şu an için hastane içindeki bir bölümün yeterli olacağı görüşünün hakim olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, gerek sağlık gerekse ekonomik açıdan atılan adımların bir plan ve program çerçevesinde atıldığını belirterek, bunun sonuçlarının görülmeye başlandığını vurguladı.

Ekonomik çarkların tekrar dönmeye başlamasıyla yeni planlama yapılacağını ifade eden Başbakan Tatar, sendikalar ve ekonomik örgütlerle sık sık görüştüklerini, işletmelerin altyapının hazır olması durumda açılması konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Başbakan, ekonomik sıkıntılara rağmen sağlığı ön planda tuttuklarını belirterek,

küçük esnaf ve hırdavatçı gibi bazı dükkanların açılması konusunu önümüzdeki hafta görüşeceklerini ve Nisan sonu gibi bunu değerlendireceklerini söyledi.

Mali açıdan ülkenin şu anda dip noktada olduğunu ancak devlete ve Kıbrıs Türk halkına güvendiğini belirten Başbakan Tatar, doğru adımlarla krizin fırsata dönüşeceğine ve ülkenin marka değerinin yükseleceğine olan inancını dile getirdi.

Tatar, “Güvenli ve geleceği parlak bir potansiyele sahip bir adada yaşıyoruz. Finansal açıkların birkaç aylık sürede düzelebileceğini düşünüyoruz. Süreci Türkiye’den gelecek kaynak ve iç kaynaklarla başarıyla atlatacağımızı düşünüyoruz. Mayıs sonuna kadar bir program ortaya koyduk. Çarkların dönmeye başlamasıyla bu açığın kapanacağına inanıyorum” dedi.

Koronavirüs nedeniyle açıkların arttığını ifade eden Başbakan, Türkiye ile 2020 protokolü kapsamında görüşmelerin hemen hemen tamamlandığını, Türkiye hükümetinin kendi içinde değerlendirmesinin sürdüğünü söyledi.

Başbakan, “inanıyorum ki bu yıl için de bir protokol olacaktır” dedi.

KKTC’nin bu süreçten güçlenerek çıkacağını ifade eden Başbakan, “önümüzdeki bu bir yıl zor olacak ama iyi yönetirsek bambaşka bir KKTC algısının yerleşmesi ve markalaşması söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, seçimin alınan kararlarda hiçbir etkisinin olmadığını da belirterek, halkın sağlığı ve iyiliği için adım atıldığını söyledi.

Tatar, “seçim vardır diye hafif karar alalım diye bir düşünce içinde olmadık. Ekonomik açıdan radikal kararlarla bugüne kadar geldik. Seçim hiç düşünülmedi ve düşünülmeyecek. Seçim önemli ama halkın geleceği ve sağlığı daha önemlidir” dedi.

60 bine yakın özel sektör çalışanına bin 500 TL ödenerek sosyal adaletin sağlanacağını ifade eden Başbakan Tatar, işyeri açık olup da zorluk yaşayanlara ise sigorta prim desteği vereceklerini söyledi.

Kamuda ve emekli maaşlarında yapılan kesintinin Anayasa gereği iade edileceğini de ifade eden Başbakan Tatar, “Bu kesintiler hesaplandıktan sonra ekonomik koşullara bağlı olarak önümüzdeki yıllarda bütçe fazlası verince ödenecektir” dedi.

Başbakan Tatar, Meclis toplantısında muhalefetin yapacağı eleştirilere yönelik cevaplarının hazır olduğunu da vurguladı.

Tatar, “süreci başarılı bir şekilde yönettik. Bu vaka sayısı ve şu anda tedavi gören sayısına bakılınca görülüyor. Biz hükümetteyiz ve bu süreci yönetme sorumluluğu bize düştü. Ortaklar arasında sıkıntı da olmamıştır. Bütün kararlar hep beraber alınmıştır. Hükümet ederken uyum içinde ve sorumluluğumuzun bilinci içinde bu süreci yönetiyoruz” dedi.

Başbakan Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Perşembe akşamı saat 21.00’de balkonlardan İstiklal Marşı okunarak kutlanacağını da duyurdu. (BRT)