  • BIST 1.971,03
  • Altın 779.43653
  • Dolar 13.7148
  • Euro 15.4215
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Tatar: Kraliçesini Kendi Seçen, Güzellik Yarişmasini Kendi Düzenleyen Bir Toplumuz

» »
Cumhurbaşkanı Tatar Ve Eşi Sibel Tatar Ve 34. Miss Kuzey Kıbrıs 2021 Yarışmasında Dereceye Girenleri Kabul Etti
Tatar: Kraliçesini Kendi Seçen, Güzellik Yarişmasini Kendi Düzenleyen Bir Toplumuz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Günkut Ajans direktörleri Bülent Günkut, Mehmet Günkut ve 34. Miss Kuzey Kıbrıs 2021 yarışmasında dereceye giren güzelleri kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada Günkut Ajans direktörleri ile yıllardan beri yapılan çeşitli etkinliklerde bir arada bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

cumhurbaskani-ersin-tatar-ve-esi-sibel-tatar,-gunkut-ajans-direktorleri-bulent-gunkut,-mehmet-gunkut-ve-34.-miss-kuzey-kibris-2021-(3).jpeg
Ülkemizde yıllardan beri düzenlenen güzellik yarışmalarının, KKTC’nin tanınmasında da etkili olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kraliçesini kendi seçen, güzellik yarışmasını kendi düzenleyen bir toplum olarak gençlerimizin ve ülkemizin buna layık olduğunu dile getirdi. 


Yarışmanın kamp süresinde gençler arasında başlayan dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın sürdüğü, hep beraber büyük bir cesaretle ülkemizi tanıtmak amacıyla uluslararası organizasyonlara katılmanın da önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, dereceye giren güzellere başarılar dileyerek Bülent Günkut ve Mehmet Günkut’a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 Bir Can Daha Aldı07 Aralık 2021 Salı 14:38
  • Sucuoğlu : Bu Gemide Hep Birlikteyiz07 Aralık 2021 Salı 14:14
  • Özersay: Sınır kapılarında geçiş kolaylığı ekonomi için yaşamsal07 Aralık 2021 Salı 13:56
  • Türkiye’yle İlgili “Seçenekler Belgesinin” Üçüncü Taslağı Hazır07 Aralık 2021 Salı 13:41
  • BM, liderlerin katılacağı bir resepsiyon düzenlemeyi planlıyor07 Aralık 2021 Salı 13:39
  • Rum Savunma Bakanı'ndan RMMO ve Tatbikat Açıklaması07 Aralık 2021 Salı 13:37
  • Manavoğlu: Halkla hiç kopmadık, sıkıntılarını dinledik07 Aralık 2021 Salı 13:24
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin düzenlediği “Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi” açılıyor07 Aralık 2021 Salı 13:04
  • Kotak: Türkiye’den Türk Lirası ile İthalat için Düzenleme Şart07 Aralık 2021 Salı 12:53
  • Süt bedelleri ödeniyor07 Aralık 2021 Salı 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti