Tatar KTÖS'e dava açıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in Rum lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklamada yer alan gerçek dışı iddiaları ve hakaretleri nedeniyle yargıya başvuruyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in Rum lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklamada yer alan gerçek dışı iddiaları ve hakaretleri nedeniyle yargıya başvuruyor.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in 2 Kasım 2020’de, Rum lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığı yazılı açıklama Cumhurbaşkanlığı hukukçuları tarafından incelenmiş ve içerdiği gerçek dışı iddialar ve hakaretler nedeniyle Elcil hakkında yasal yollara başvurulması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”