Tatar, KTSO heyetini kabul etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde Sanayi Odası yönetimiyle kurduğu iyi ilişkilerden bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Oda yönetiminin görüş ve düşüncelerinden pandemi sürecinin başarıyla yönetilmesinde yararlanıldığının altını çizerek KKTC’nin bugün sağlık açısından çok güvenli bir konumda olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, turizm, yüksek öğretim ve diğer sektörlerde ekonominin salgının etkisiyle henüz istenen noktaya gelmediğini, aşının bir an önce ülkemize gelerek salgının geride bırakılması temennisini belirtti. Üniversitelerle görüşmesinde, yılbaşından sonra, belirli bir karantina süresini yerine getirmek koşuluyla ülkeye dönmeyen öğrencilerin en azından bir kısmının geri gelerek yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin ülkede bulunmasının ülkede üretilen sanayi ürünlerine talep anlamına geleceğini dolayısı ile ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Ülke sanayicilerinin rekabet gücünün artırılarak hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik çalışmalarla pazar bulma arayışının devam edeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Sizlerin, bu ülkeye mütevazi olmayan, büyük ve iddialı yatırımlar yapan kişiler olduğunuzu en fazla bilenlerdenim” diyerek üretimin artarak istihdamın sürmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hellim konusuna da değinen Cumhurbaşkanı, bu konuda herhangi bir haksızlığa uğramamak için gerekli seviyelerde çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki dönemde sanayicilerle birlikte tüm meselelerde işbirliği yapma arzusu içerisinde olduklarını kaydetti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde yaşanan hasarları yerinde incelediğini, kurulan kriz masasında yaşanan zararların telafi edilmesine yönelik direktifler verdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı, ülkedeki sanayi bölgelerinin daha organize olması ve gerekli denetimlerin yapılması gerekliliğini belirtti. KKTC’nin bir devlet olarak yoluna devam ederken üretimin büyük önem taşıyacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, yerli üretime değer verilmesi gerektiğinin altını çizerek yaratılacak katma değerin tekrar yatırıma dönüşmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yeni nesil yatırımcıların gerek iç gerekse dış pazarda rekabet edebilir potansiyelde olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, tüm sanayicilere çalışmalarında başarılar diledi.