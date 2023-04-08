Tatar KTTO'yu Gözlemci Üyeliği Dolayısıyla Kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı Türk Devletleri Teşkilatı Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’ne gözlemci üyeliği dolayısıyla kutladı:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yayımladığı tebrik mesajı şöyle;

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’ne gözlemci üyeliğini tebrik ediyorum. Bu önemli başarılarından dolayı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Sayın Turgay Deniz’i ve çalışma arkadaşlarını da gönülden kutlarım. İş dünyamıza hayırlı olsun.

Devletimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliği statüsü kazanmasının ardından, meslek örgütlerimizin de aynı statüyle Teşkilata bağlı birliklere üye olmaya başlamaları bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir.

Bu memnuniyet verici gelişme de dahil olmak üzere, bizleri her platformda savunan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve Ticaret Odamız’ın gözlemci üyeliği elde etmesinde büyük çabaları bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum.

Hisarcıklıoğlu’nu 7 Nisan 2023 tarihinde yapılan Genel Kurul’da Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’ne yeniden Başkan seçilmesinden dolayı da ayrıca kutlarım.

Bu vesileyle, yeni vizyonumuz çerçevesinde başlattığımız, Kıbrıs Türk Halkı’nın Devletini yüceltme ve Egemen Eşitliğini tescil ettirme mücadelesindeki en önemli somut gelişmelerden biri olan, Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin gözlemci üyeliği statüsünü bize kazandıran başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm üye ülkelere de teşekkürlerimi yinelemek istiyorum.”