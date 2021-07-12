  • BIST 1.362,650
  • Altın 501,29
  • Dolar 8,6250
  • Euro 10,2200
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Tatar: Kurumların Birbiriyle İlişkilerini Geliştirmesi Önemli

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Erkut Çelebi’yi kabul ederek görüştü.
Tatar: Kurumların Birbiriyle İlişkilerini Geliştirmesi Önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Erkut Çelebi’yi kabul ederek görüştü.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’inci yılının kutlanmasına yönelik hazırlıkların başladığı bir dönemde Trabzon’dan gelen misafirleri Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Trabzon’a sevgi ve selamlarımı iletiyorum” dedi.

Başbakan ve Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemden beridir, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’la birlikte önemli çalışmalara imza attığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ın, özellikle gençlik ve spora yönelik yapmış olduğu çalışmaların oldukça değerli olduğunu ifade etti.

sntp-1536x1023.jpg

Karşılıklı ilişkilerin gelişmesinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, halka daha müreffeh ve güven içerisinde bir yaşam sunma hedefi ile halkın hak, çıkar ve güvenlik endişelerinin korunması hedefinde olduklarını kaydederek bu bağlamda Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olmasının ne denli önemli olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve KKTC kurumlarının birbirleriyle olan münasebetlerinin gerekliliğine de işaret ederek en yakın zamanda Trabzon’a bir ziyaret yapmayı arzuladığını söyledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Tatar’a KKTC bayrağı, Kıbrıs haritası ve resminin yer aldığı bir tablo takdim edildi.

Kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar’ın çok önemli bir dönemde Cumhurbaşkanı olarak görevini yürüttüğünü kaydeden Ayhan Pala, KKTC ve Türkiye’nin bir bütün olduğuna dikkat çekerek “Tarih, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu dönemini altın harflerle yazacaktır” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akaryakıtta greve doğru, bu kez istasyonlar memnun değil!12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:42
  • İşte yeni zamlı akaryakıt fiyatları!12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:35
  • Akaryakıta bir okkalı zam daha yapıldı! 2 ayda yapılan 4. zam oldu!12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:54
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:44
  • Bu gece yarısından itibaren zam bekleniyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:25
  • Esnaf ve Zanaatkârlar Salgın Destek Hibe Programı’na Başvurular Bir Gün Uzatıldı12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:49
  • Bağımsızlık Yolu 2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:47
  • Merkezi Cezaevi'ndeki Mahkum ve Tutuklulara Covid Aşısı Yapılıyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:46
  • Belediyelerin ve Sulama Birliklerinin Kıb-Tek’e Olan Borçları Yapılandırılıyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:20
  • Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı 15 Temmuz Perşembe Günü Yapılıyor12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti