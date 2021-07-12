Tatar: Kurumların Birbiriyle İlişkilerini Geliştirmesi Önemli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Erkut Çelebi’yi kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayhan Pala ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Erkut Çelebi’yi kabul ederek görüştü.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 47’inci yılının kutlanmasına yönelik hazırlıkların başladığı bir dönemde Trabzon’dan gelen misafirleri Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Trabzon’a sevgi ve selamlarımı iletiyorum” dedi.

Başbakan ve Maliye Bakanı olarak görev yaptığı dönemden beridir, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan’la birlikte önemli çalışmalara imza attığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ın, özellikle gençlik ve spora yönelik yapmış olduğu çalışmaların oldukça değerli olduğunu ifade etti.

Karşılıklı ilişkilerin gelişmesinin öneminin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, halka daha müreffeh ve güven içerisinde bir yaşam sunma hedefi ile halkın hak, çıkar ve güvenlik endişelerinin korunması hedefinde olduklarını kaydederek bu bağlamda Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’nün yanında olmasının ne denli önemli olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ve KKTC kurumlarının birbirleriyle olan münasebetlerinin gerekliliğine de işaret ederek en yakın zamanda Trabzon’a bir ziyaret yapmayı arzuladığını söyledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Tatar’a KKTC bayrağı, Kıbrıs haritası ve resminin yer aldığı bir tablo takdim edildi.

Kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tatar’ın çok önemli bir dönemde Cumhurbaşkanı olarak görevini yürüttüğünü kaydeden Ayhan Pala, KKTC ve Türkiye’nin bir bütün olduğuna dikkat çekerek “Tarih, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu dönemini altın harflerle yazacaktır” dedi.