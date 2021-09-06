Tatar, Kütahya’da Seramik fabrikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bu tarz fabrika ve üretimlerin KKTC’de de olmasını arzu ettiğini belirtti.
Tatar, Türkiye’deki iş adamlarına da KKTC’de yatırım yapmaları yönünde çağrıda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bu tarz fabrika ve üretimlerin KKTC’de de olmasını arzu ettiğini belirtti.
Tatar, Türkiye’deki iş adamlarına da KKTC’de yatırım yapmaları yönünde çağrıda bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.