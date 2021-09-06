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Tatar, Kütahya’da Seramik fabrikasını ziyaret etti

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Kütahya’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kütahya Sanayi Bölgesi’nde seramik fabrikasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Tatar, Kütahya’da Seramik fabrikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, bu tarz fabrika ve üretimlerin KKTC’de de olmasını arzu ettiğini belirtti.

Tatar, Türkiye’deki iş adamlarına da KKTC’de yatırım yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

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