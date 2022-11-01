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Tatar, Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörleri Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti

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Tatar, Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörleri Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Tatar, Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörleri Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti

umhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörleri Derneği yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Kıbrıs Türk futbolunun iyi bir yere gelebilmesi için çok değerli isimlerin uğraş verdiğini belirten Tatar,  antrenörlerin kulüpleri yönlendirmek,  altyapı çalışmaları ve genç sporcuların yetişmesi yönündeki çalışmalarının önemine işaret etti.

Tatar, futbol konusunda Türkiye ile temasın ve Türkiye üzerinden uluslararası temasların devamının önemli olduğunu da kaydetti.

Futbolun gelişmesi için altyapı çalışmaları, tesisleşme ve yetenekli genç sporcuların yetiştirilmesinin önemini vurgulayan Tatar, bu konularda kulüp yönetiminin yanı sıra antrenörlere büyük görev düştüğünü ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Hasan Topaloğlu da yürüttüklerini çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Tatar’a bilgi verdi.

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