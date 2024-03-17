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Tatar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının vazgeçilmez bir parçasıdır

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Çeşitli temaslar için İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu’nun (ASAD) dün düzenlediği iftar yemeğine katıldı.
Tatar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının vazgeçilmez bir parçasıdır

Çeşitli temaslar için İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu’nun (ASAD) dün düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk dünyasının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitlik temelinde varlığını sürdüreceğini belirterek, Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Kıbrıs’ta federal temelde bir antlaşma ile Kıbrıs Türkü’nü zaman içinde yok edilişe sürükleyecek bir duruma asla onay verilmeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Gazze’de yaşananları görünce Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin askeri varlığının öneminin daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kurucu ortağı olduğu devletin üç yıl sürdüğünü, ardından Rum-Yunan ikilisinin adayı bir Helen adası yapmak istediğini ancak Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’nin desteğiyle izin vermediğini anlattı. 

Egemen eşitlik ve uluslararası eşit statünün kabul edilmesiyle yeni ve resmi müzakerelere başlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli bir antlaşma istediklerini ifade etti.

Tatar, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargoların kaldırılması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası camiaya çağrıda bulunduğunu ve iki devletli çözüm modelini desteklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün haklı mücadelesine verdiği destek ve davanın Türk kamuoyuna duyurulmasını sağladığı için ASAD Genel Başkanı Murat Doğanay’a ve Türk medyasına teşekkür etti.

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