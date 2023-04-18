Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk-İngiliz Derneği heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk-İngiliz Derneği (ATA) yetkililerini ve üyelerini kabul etti.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, ATA heyetinin kendisini ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesidir. Sizi aramızda görmekten, sizin ülkemize sosyal, kültürel ve ekonomik katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkı her zaman İngiliz sistemini ve adalet anlayışını benimsemiştir. İngiltere’nin Kıbrıs Adası’yla güçlü ve tarihi bir bağı vardır. Egemen Kıbrıs Türk halkı bu adada 1571 yılından beri vardır ve bu adanın eşit ortak sahibidir. Ancak maalesef bugün, İngiltere’nin bize yaptığı haksız muameleler vardır. Bu eşitsizlik muamelesinin, sizi de üzüp etkilediği kanaatindeyim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının yüzlerce yıl bu adada yaşarken, İngiltere’nin çok az bir dönem adaya hükmettiğini belirterek kendi üslerinin adını Egemen İngiliz Üssü koyarken, Kıbrıs Türk halkına “Siz egemen değilsiniz” demeye çalıştıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün self-determinasyon hakkının olduğunu ifade eden Tatar, egemen eşit bir halk olduğunu söyleyerek, “Kendi devletimizin çatısı altında özgürce yaşamaktayız. Unutulmamalıdır ki bu adada 1963-1974 tarihleri arasında bir soykırım yaşanmıştı. Anavatan Türkiye garantörlük hakkını kullanarak 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirmeseydi bugün bu adada varlığımızı sürdüremeyecektik. Çünkü onların hedefi Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“İşte bu nedenle Londra’ya en son yaptığımız ziyaret esnasında oradaki birçok milletvekili ve Lordlar Kamarası’nda önde gelen medya mensuplarıyla önemli toplantı ve röportajlar verdim. Neden iki devletli vizyonumuzun olduğunu örnekleriyle anlattık. Neden egemen ve eşit bir halk olduğumuzu da ifade ettik. Kıbrıs Rum tarafının federal zemindeki antlaşmaları 15 kez reddettiğini, 2004 yılındaki Annan Planı ve 2017 yılındaki Crans-Montana'da Rumların antlaşmayı da yine reddettiğini anlattım. Artık uluslararası toplumun Kıbrıs’taki gerçekleri kabul etmesi gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkını görmezlikten gelmek büyük bir yanlıştır. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zemininde ileriye dönük bir gelecek için çalışmalarımıza proaktif bir şekilde devam ediyoruz.”

İnsanlık dışı izolasyonlara da değinen Tatar, “Bu izolasyonlar bizim yaşama hakkımızı da etkilemektedir. Bu çağda, bu statükonun sorumlusu biz olmadığımız halde, çözümü hep isteyen taraf olduğumuz halde KKTC üzerinde ambargolar devam etmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin AB’den çıktıktan sonra Kıbrıs Türk halkına daha yapıcı ve adil davranması gerektiğini vurguladıklarını, doğrudan ticaretin yanında doğrudan uçuşların da yapılması gerektiğini anlattı.

ATA Başkanı Philip Lloyd ise yaptığı konuşmada, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu.

Lloyd, Cumhurbaşkanı Tatar’a destek verdiklerini belirterek, KKTC’de yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. ATA Başkanı Philip Lloyd ve Başkan Yardımcısı Hatice Salih Kerimgil bu çerçevede Tatar’a ATA’nın faaliyetleri hakkında bilgi verip derneğin temel hedefinin, KKTC’de ikamet eden Türk, İngiliz ve yabancı insanları bir araya getirmek olduğunu ifade ederek, birçok kültürel ve sosyal faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Lloyd tarafından, çerçevelenmiş ATA logosu takdim edildi. Cumhurbaşkanı Tatar da ziyaretçi heyete, İngilizce dilinde çıkarılan ve Cumhurbaşkanlığı’nda geçen iki yılda yapılan çalışmaları belgeleyen “Kıbrıs’ta İki Devletli Vizyon” adlı kitabını takdim etti.