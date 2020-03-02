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Tatar: “Kuzeye zarar verme operasyonu”

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“Anastasiadis Sayın Akıncı’ya büyük ayıp yapmıştır. Adam yerine koymadı. Sayın Akıncı da bu kararı bizim gibi radyodan dinlemiştir”
Tatar: “Kuzeye zarar verme operasyonu”

4 geçiş noktasının kapatılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başbakan Tatar, ‘En fazla alış- veriş yapılan noktaların kapatıldığını’ savundu.

Başbakan Tatar, “Anastasiadis Sayın Akıncı’ya büyük ayıp yapmıştır. Adam yerine koymadı. Sayın Akıncı da bu kararı bizim gibi radyodan dinlemiştir” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, yangın sırasında tahliye çalışmalarında yer alan herkese, her birime teşekkür etti. Özel hastanelerde de hastalara sahip çıkıldığını belirtti. Mapfree Sigorta yetkilisinin kendisine belirttiklerini aktaran Başbakan Ersin Tatar, ‘gereğinin yapılacağını’ kaydetti.

Bağışlara ilişkin de konuşan Tatar, “Netice itibarıyla bağıştır, bağışlar da alınacaktır” dedi. 4 geçiş noktasının kapatılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başbakan Tatar, ‘En fazla alış- veriş yapılan noktaların kapatıldığını’ savundu.

Bu kararın kabul edilemez olduğunu ve ‘karşı tarafın zihniyetini ortaya koyduğunu’ söyleyen Tatar, bu adımların kuzeye zarar verme operasyonu olduğu düşüncesini belirtti.

“Virüs vakası zaten yok… Zaten havalar yumuşadıkça ortadan kalkacak. Bu virüsün bize geldiği falan yok. Bu kadar abartı ne, kendi ayağımıza kurşun” diyen Tatar, bu kararı tepki göstermek gerektiğini söyledi.

Başbakan Tatar, “Anastasiadis Sayın Akıncı’ya büyük ayıp yapmıştır. Adam yerine koymadı. Sayın Akıncı da bu kararı bizim gibi radyodan dinlemiştir” şeklinde konuştu.

Kararın son derece yanlış ve hatalı bir uygulama olduğunu söyleyen Tatar, bu uygulamanın AB’nin de dikkatini çekmesi gerektiğini belirtti, ‘ilgililere duyurmak durumundayız’ dedi.

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