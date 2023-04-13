  • BIST 5.135,55
  • Altın 1267.503
  • Dolar 19.3318
  • Euro 21.3759
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da korkutan deprem...

Tatar: “Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesi ülke turizminin potansiyel cazibe merkezidir”

» »
Tatar: “Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesi ülke turizminin potansiyel cazibe merkezidir”
Tatar: “Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesi ülke turizminin potansiyel cazibe merkezidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lapta-Alsancak-Çamlıbel bölgesinin, ülke turizminin potansiyel cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’i ziyaret etti.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, belediye reformundan sonra Lapta-Alsancak-Çamlıbel’in birleştiğini ifade ederek, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

 

Cumhurbaşkanı Tatar, turizm potansiyeli yüksek olan bölgenin, KKTC’nin en güzel yerleşim yerlerinden biri olduğunu dile getirerek, istikrarlı bir şekilde çalışıp bölge halkına hizmet verilebileceğini belirtti.

 

Bölgenin, Anadolu’dan getirilen suyun bulunduğu bir bölge olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle bölgeye yoğun bir nüfus akışı olduğunu ifade etti.

Doğayı koruyarak, park alanları kurulduğunu ve çevre düzenlemelerinin yapıldığını dile getiren Tatar, Alsancak Çevre Yolu projesinde artık sona doğru gelindiğini belirterek, trafik akışının büyük ölçüde rahatladığını kaydetti.

“Belediye sınırları içerisinde, sizin genç bir belediye başkanı olarak yapacağınız çok iş vardır. Size, meclis üyelerine ve belediye personeline başarılar dilerim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini kabulünden dolayı Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser’e teşekkür etti.

-Ataser

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın önderliğinde başlatılan Alsancak Çevre Yolu projesinin devam ettiğini belirterek, verdiği destekten ve kendisine yapılan ziyaretten dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu. Ataser, Cumhurbaşkanı Tatar’a, belediyenin, bölgede yaptığı faaliyet ve çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuzey Kıbrıs Turkcell, 25. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nin iletişim sponsoru oldu13 Nisan 2023 Perşembe 17:49
  • Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi 13'üncü toplantısını yaptı13 Nisan 2023 Perşembe 17:40
  • Tatar'dan gençlere: Zamanı iyi değerlendirmek son derece önemli13 Nisan 2023 Perşembe 17:33
  • Lefkoşa'da sapıklık... Video görüntüler incelenecek13 Nisan 2023 Perşembe 16:29
  • Evkaf 452. Yılını kutluyor13 Nisan 2023 Perşembe 16:25
  • Metgin UniLeague Final günü takvimi açıklandı, UKÜ Arena'da Basketbol şöleni yaşanacak13 Nisan 2023 Perşembe 16:20
  • Kuaför, çocuğa cinsel saldırıda bulundu13 Nisan 2023 Perşembe 16:16
  • Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk mallarının kiralanmasını sonlandırmak için genelge yayımladı13 Nisan 2023 Perşembe 15:05
  • Alkollü Sürücü Kaza Yaptı13 Nisan 2023 Perşembe 13:01
  • Eski Ombudsman Dizdarlı: Bakanlar Kurulu’nun keyfi grev yasaklaması Anayasa’ya aykırıdır13 Nisan 2023 Perşembe 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti