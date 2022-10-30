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Tatar, Lefkoşa Büyükelçiliği’nin Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı.
Tatar, Lefkoşa Büyükelçiliği’nin Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin ev sahipliğinde  düzenlenen kutlama etkinliğine katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, bakanlar, milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.

Resepsiyonda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı da okundu.

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