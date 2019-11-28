  • BIST 106.710
  • Altın 269,951
  • Dolar 5,7627
  • Euro 6,3412
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Tatar Londra’da Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmeye geliyor iddiası

» »
Londra Gazete Başbakan Tatar'ın Londra'da Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağını iddia etti.
Tatar Londra’da Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmeye geliyor iddiası

Londra Gazete'de yer alan habere göre; KUZEY Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar’a yönelik ortaya atılan “Tatar, Polly Peck davası nedeniyle İngiliz yetkililer tarafından aranıyor, Türkiye dışında başka bir ülkeye gidemiyor” iddialarının konuşulduğu şu günlerde, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tatar, bu akşam (Perşembe) İngiltere’ye gelecek. İstanbul ve Strazburg’a bir dizi ziyarette bulunmak maksadıyla Salı günü adadan ayrılan Başbakan Tatar’ın, Londra’da da bazı temaslarda bulunacağı ifade ediliyor.

LONDRA’YA GELEMEZ DEMİŞLERDİ

Başbakan’ın programı hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmış olmamasına rağmen, Cuma günü Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret edip TC Ulaştırma Bakanı ile görüşmesi bekleniyor.

ADAYLIĞINI İLAN EDECEK

Londra Gazete’nin edindiği bilgiye göre Tatar’ın cuma günu sabahsaat 11’de  KKTC Londra Temsilciliğinde  basın toplantısı yapaparak ve Nisan 2020’de KKTC’de gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını ilan etmesi bekleniyor.

Saat 15’de toplum temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.Cuma akşam KKTC’ye dönmesı bekleniyor.

ERSİN TATAR KİMDİR?

KKTC mevcut Başbakanı Ersin Tatar, aynı zamanda Ulusal Birlik Partisinin de Genel Başkanıdır.

Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Tatar, birçok özel firmada yöneticilikler yapmış, 2009’da KKTC Maliye Bakanlığı görevini, Mayıs 2019’dan buyana da KKTC Başbakanlık görevini yürütmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk şirketi Anex Tour, Thomas Cook’u satın aldı21 Kasım 2019 Perşembe 11:52
  • Sarı Yelekliler 1 yaşında18 Kasım 2019 Pazartesi 11:02
  • İskandinav ülkelerinde kişi başına düşen milli gelir ne kadar?17 Kasım 2019 Pazar 12:48
  • O döner büfesi artık çalışanların17 Kasım 2019 Pazar 10:38
  • Dünyanın ilk vajina müzesi açıldı17 Kasım 2019 Pazar 10:37
  • Venedik'te su seviyesi yeniden yükseldi, San Marco Meydanı kapatıldı15 Kasım 2019 Cuma 21:34
  • ABD'den şişeye konup denize bırakılan mektuba 9 yıl sonra Fransa'dan cevap geldi12 Kasım 2019 Salı 10:51
  • Berlin Duvarı'nın yıkıldığı gün09 Kasım 2019 Cumartesi 18:04
  • "Afrika'ya giden misyoner rahibeler hamile kaldı; Katolik Kilise soruşturma başlattı"07 Kasım 2019 Perşembe 18:48
  • Almanya'dan elektrikli araçları yaygınlaştırma adımı05 Kasım 2019 Salı 16:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti