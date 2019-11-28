Tatar Londra’da Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmeye geliyor iddiası

Londra Gazete'de yer alan habere göre; KUZEY Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar’a yönelik ortaya atılan “Tatar, Polly Peck davası nedeniyle İngiliz yetkililer tarafından aranıyor, Türkiye dışında başka bir ülkeye gidemiyor” iddialarının konuşulduğu şu günlerde, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Tatar, bu akşam (Perşembe) İngiltere’ye gelecek. İstanbul ve Strazburg’a bir dizi ziyarette bulunmak maksadıyla Salı günü adadan ayrılan Başbakan Tatar’ın, Londra’da da bazı temaslarda bulunacağı ifade ediliyor.

LONDRA’YA GELEMEZ DEMİŞLERDİ

Başbakan’ın programı hakkında henüz bir resmi açıklama yapılmış olmamasına rağmen, Cuma günü Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı ziyaret edip TC Ulaştırma Bakanı ile görüşmesi bekleniyor.

ADAYLIĞINI İLAN EDECEK

Londra Gazete’nin edindiği bilgiye göre Tatar’ın cuma günu sabahsaat 11’de KKTC Londra Temsilciliğinde basın toplantısı yapaparak ve Nisan 2020’de KKTC’de gerçekleştirilmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını ilan etmesi bekleniyor.

Saat 15’de toplum temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.Cuma akşam KKTC’ye dönmesı bekleniyor.

ERSİN TATAR KİMDİR?

KKTC mevcut Başbakanı Ersin Tatar, aynı zamanda Ulusal Birlik Partisinin de Genel Başkanıdır.

Cambridge Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Tatar, birçok özel firmada yöneticilikler yapmış, 2009’da KKTC Maliye Bakanlığı görevini, Mayıs 2019’dan buyana da KKTC Başbakanlık görevini yürütmektedir.