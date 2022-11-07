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Tatar, Londra'da KKTC standını ziyaret etti

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Tatar, Londra'da KKTC standını ziyaret etti
Tatar, Londra'da KKTC standını ziyaret etti

Londra'daki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Turizm Fuarı'nda (World Travel Market) yer alan KKTC standını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, standı gezdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, sohbet etti, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.


Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüştü.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar’a, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin eşlik etti.

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