Tatar: “Londra’daki Kardeşlerimizle Bağımız Daha Da Güçlenecektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra Türk Futbol Federasyonu Başkanı Osman Ercen ve Asbaşkan İrfan Davulcular’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada “Londra’daki kardeşlerimizin verdiği mücadele bizim için önemlidir” dedi.

Spor kulübü yönetmenin kolay bir şey olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; pandemi koşulları nedeniyle ara verilen çalışmalara, tedbiri elden bırakmamak koşuluyla devam edileceğini ve Londra’daki Kıbrıslı Türklerle aralarındaki bağın daha da güçleneceğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk futbolunun Londra’da devam edebilmesi için yıllardan beri verilen mücadeleden dolayı federasyon başkanına, yönetim kurulu üyelerine, sporculara ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.