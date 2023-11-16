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Tatar Londra’ya gidiyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılacak.
Tatar Londra’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Tatar bu sabah Londra’ya gitmek üzere ülkeden ayrıldı.

Tatar, bu gece Londra’da, KKTC Londra Temsilciliği’nin 15 Kasım KKTC’nin 40. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılacak.

Resepsiyon, Hyatt Regency Churchill Hotel’de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi’nin düzenleyeceği 40. yıl balosuna da katılacak.

Tatar, Londra’da ayrıca İngiltere Parlamentosunda da temaslarda bulunacak, çeşitli görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra ziyaretiyle ilgili TAK’a yaptığı açıklamada, İngiltere’deki KKTC vatandaşlarının her zaman yanında olmaya önem verdiğini ifade ederek, KKTC’nin 40. yıl kutlamalarına katılmak amacıyla Londra’yı ziyaret edeceğini söyledi.

Tatar, Londra’da, vatandaşlarla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşacağını ifade ederek, halkın bayramını kutladı.

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