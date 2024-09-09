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Tatar, Londra’ya gidiyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Londra’ya gidiyor.
Tatar, Londra’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Londra’ya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs için Özgürlük ve Adalet kampanyasının daveti üzerine gideceği Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık Parlamento üyeleriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca; canlı yayınlara katılacak, görsel ve yazılı basına mülakatlar verecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk iş insanları, meslek örgütü ve sivil toplum temsilcileriyle de görüşecek.

11 Eylül’de temaslarını tamamlaması beklenen Cumhurbaşkanı Tatar’a Londra ziyareti sırasında, Özel Temsilci Güneş Onar ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik edecek.

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