Tatar-Lute görüşmesi tamamlandı… Tatar: “Kimse bize dayatma yapamaz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, BM Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute ile görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmenin ardından basına açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasında “Önemli bir toplantı arifesindeyiz. Cenevre toplantısında nasıl bir format izleneceğini görüştük. Lute’la yan yana yaşayan 2 eşit devletin egemenlik temelinde iş birliğini savunan yeni siyasetimizi paylaştık. Kimse bize dayatma yapamaz” dedi.
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