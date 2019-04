Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, ülkede her sektörde ciddi sıkıntılar yaşandığını, hükümetin sadece maaş ödemelerini başarı saydığını savundu.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında ülke gündemini değerlendiren UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek önerilerde bulundu.

Tatar, “maaşların borçlanarak ödendiğini” söyleyerek, “Maaşları ödemeyi başarı olarak gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

İhalelerin açılmamasıyla özel sektörün sıkıntıya girdiğini kaydeden Tatar, ekonominin küçüldüğünü, süratle gerçekleri görerek adım atılması gerektiğini söyledi.

Tatar; turizmde, yüksek öğretimde ciddi düşüşler yaşandığını belirterek, “Turizmde teşvik ödemeleri yapılamıyor, yüzde 30’lara varan daralma var, önümüzdeki dönemde ödeme yapılacak mı bilinmiyor. Turizmde planlama yok. Turizmciler 2020 yılının pazarlamasının başlaması gerektiğini kaydediyor. Ciddi sıkıntılar mevcut. Aynı düşüş yüksek öğretimde de var” ifadelerine yer verdi.

“HÜKÜMET PROTOKOLÜ 1 YILLIĞINA İMZALAMAK İSTİYOR”

Ekonomik protokolün Eylül 2018 yılında imzalanması gerektiğini, ancak henüz imzalanmadığını belirten Tatar, yaşanan gecikmenin “KKTC’ye pahalıya mal olduğunu”, protokolün bir an önce imzalanması gerektiğini söyledi.

Hükümetin Türkiye’deki sistem değişikliğini öne sürdüğünü söyleyen Tatar, “Bugün Türkiye başka ülkelerle anlaşmalar imzalıyor” dedi.

Tatar, protokolün daha önceden 3 yılda bir yapıldığını da hatırlatarak, hükümetin protokolü 1 yıllığına imzalamak istediğini savundu.

“Dünya Bankası’nı buraya getirseniz daha fazlasını isteyecek sizden” diyen Tatar, ülkenin geleceği için doğru adımların bir an önce atılmasını istedi.

Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhaleler bekliyor, yollar bekliyor. Alt yapıya yönelik projeler bekliyor, kullanılmadığı için para gidiyor. 2016-2018 sayın Erhürman imza attı, yapılmadı. Bundan sonra nasıl yapılacak diye itirazlar var. Bir yıllığına sıkıştırılması mümkün değil. O metnin ortaya çıkmadığını Kudret Özersay açıkladı. Nedir imzalanacak, net değil.”

“SU PROJESİ İLE İLGİLİ 1 MM ÇALIŞMA YAPILMADI”

Su projesini örnek gösteren Tatar, “Su projesiyle ilgili 1 mm çalışma yapılmamış. Su geldi denize dökülüyor. Projenin tamamlanması için 200 km döşenmesi lazım. Çalışma yok. O proje 600 milyon dolar, yani 3,5 milyar TL.” ifadelerini kullandı.

“ELEKTRİKTE MEGA PROJEYE İHTİYAÇ VAR”

Tatar, elektrik ile ilgili mega projeye ihtiyaç olduğunu kaydederek, kabloyla elektrik getirilmesi gerektiğini belirtti.

“Santral alımıyla nereye kadar?” diye soran Tatar, bir de işin kirlilik tarafının olduğunu, bunun yanında ÇED raporunun olması gerektiğini söyledi.

“PİYASA TL’YE YÖNLENDİRİLMELİ”

Türk Lirası hakkında da konuşan Tatar, hükümetin piyasayı TL’ye yönlendirme için çalışma başlattığını ancak devamının gelmediğini kaydetti. Çalışmanın devam etmesi gerektiğinin altını çizen Tatar, “Türkiye ile TL kullanılmalı, yaptıkları çalışmanın arkası gelmedi” dedi.

“BM ORTAYA BİR ŞEY ATIP REFERANDUM DERSE UYKUSUZ GELECELER GELİR”

Kıbrıs meselesi ile ilgili de değerlendirmede bulunan Tatar, BM’nin girişimlerini adres göstererek, detaya bakıldığında BM’nin zemin olmadığını itiraf ettiğini kaydetti.

Lute’nin girişimlerinden bir şey çıkmadığını söyleyen Tatar, “BM yeni bir planla ortaya çıkmasın, bu tehlike. İş referanduma gider mi bilmem ama süreç tehlikeli. Kıbrıs’ın gerçeklerine uymayan planın ortaya çıkarılması ortamı gerecek. Bizim kabul etmediğimiz bir anlaşmaya Kıbrıs Türk halkı evet demez. Zemin oluşturma gayretlerinden bir şey çıkmaz. İki taraf arasında fark var. Görüşmelerle ortak noktada uzlaşacakları nokta yok. BM ortaya bir şey atıp referanduma götürün derse uykusuz geceler demektir” ifadelerine yer verdi.

“FEDERAL TEMELDE ANLAŞMA MÜMKÜN DEĞİL”

Federal temelde anlaşmanın mümkün olmadığını kaydeden Tatar , “Kadife ayrılık veya başka müzakere yöntemiyle konuşulma zamanı geldi. Kaçma durumu yok, Türkiye ile birlikte yol yürünecek. Bu ortaklık umut vermiyor. Anlayışlarımız arasında dağlar kadar fark var. Onlar uniter devlet istiyor, bize de çok az hak vermek istiyorlar ve 60 öncesine gitmek istiyorlar. Mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.