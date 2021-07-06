Tatar, Malatya’da kayısı bahçesinde üreticilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Malatya’da kayısı bahçesinde üreticilerle bir araya geldi.

Tatar, Malatya’daki temasları kapsamında, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile kayısı bahçesini ziyaret etti.

Kayısı hasadı yapan üreticilerle görüşen Tatar, kayısının dalından traktör yardımıyla silkelenmesini izledi.

Daha sonra bezlere serilerek güneşte kurutulan kayısıları inceleyen Tatar, kasalardaki kayısıların kurutulmak üzere büyük bezlere serilmesine de yardım etti.

Tatar’a, bahçede kayısı ikramı yapıldı.

Daha sonra sivil mimari örneği tarihi Malatya evlerini ve bu evlerde açılan müzeleri ziyaret eden Tatar’a, burada yöresel yemek ikram edildi.