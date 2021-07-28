Tatar, Manavgat Yangınında Hasar Görenlere Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Manavgat’ta çıkan büyük yangın nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Tatar paylaşımında;
‘Manavgat’ta meydana gelen yangını büyük bir endişe ve üzüntü ile izliyoruz. Çıkan yangının en erken zamanda söndürülmesi ve can kaybının yaşanmaması temennisiyle, hasar gören bölgelerde yaşayan kardeşlerimize geçmiş olsun der, yaralılara acil şifalar dilerim.’ dedi.
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