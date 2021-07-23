Tatar: Maraş açılımı insan haklarının gereği

"İnsan Haklarına aykırı olan eski sakinleri Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmalarını engelleyebilmek için tehdit etmek"

İşte açıklama;

Maraş açılımı insan haklarının gereği olup, uluslararası hukuğa uygun ve mağduriyetlerin giderilmesi içindir. Esas İnsan Haklarına aykırı olan eski sakinleri Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmalarını engelleyebilmek için tehdit etmek ve siyasi baskı kurmaktır.