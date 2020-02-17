  • BIST 120.792
  • Altın 307,473
  • Dolar 6,0485
  • Euro 6,5545
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Tatar “Maraş hamledir, toplantının seçimle ilgisi yok”

» »
Tatar “Maraş hamledir, toplantının seçimle ilgisi yok”
Tatar “Maraş hamledir, toplantının seçimle ilgisi yok”

Başbakan Ersin Tatar, “Envanter çalışması ile niyet Maraş’ın açılmasıdır”dedi.

“Maraş hamledir. Toplantının seçimle ilgisi yok”diyen Başbakan Tatar, “50 yıl daha mı bekleyelim? Uluslararası hukuk içinde olmayabiliriz, bizi tanımayabilirler ama devletimiz bazı sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor”ifadelerine yer verdi.

Başbakan Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde  Maraş’la ilgili eleştirileri yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın ve muhalefetin toplantıda temsil edilmemesi konusundaki eleştirileri de cevaplayan Başbakan Tatar,  “Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Feyzioğlu’nun bu konuya özel ilgisi var. Bu, Ankara’daki toplantının devamıydı. Büyük organizasyonda sıkıntı olabilir. Toplantı konusunda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu ve Oğuzhan Hasipoğlu çalışma yürüttü. Herkesin burada olmasını temenni ettim. Talimat da verdim. Orada ne söylendiyse hepsi kayıtlarda… Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. ‘Yangından mal kaçırdık’ diye bir mesele yok” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, “Kapalı Maraş’ın bizim yönetimimizde açılmasının KKTC’ye katkısı büyük olacak. Düşünce budur. Kamuoyu bunu kabul etti, ‘geç kalındı’ diyenler var. Bu konu siyasi malzeme yapılmadı. Bu bilinen bir şeydir. Hükümetin ilk açıklamalarının başında Maraş geliyor. Envanter çalışması ile niyet edilen burasının açılmasıdır. Beni mutlu eden Türk hükümetinin bunu desteklemesi. Türkiye’nin en üst makamlarından buna destek olunması bizleri mutlu etti. Bu toplantı yapıldı. Görüşler ifade edildi. Türkiye Barolar Birliği bir sonuç bildirgesi de yayınlayacak” dedi.

Tatar, Türkiye Barolar Birliği’nin benzer toplantıyı eylül ayında Ankara’da düzenlediğini anımsattı.

Tatar, “Yeni bir heyecan, yeni bir oyun, yeni bir sayfa. Başka şeyleri konuşmalıyız. Maraş hamledir. 50 yıl daha mı bekleyelim? Uluslararası hukuk içinde olmayabiliriz, bizi tanımayabilirler ama devletimiz bazı sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Sayın Oktay’ın ve diğer yetkililerin açıklamaları yüreğimize su serpti, bunların seçimle ilgisi yok…” şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal Sigorta Affı'nı içeren yasa Resmi Gazetede yayımlandı17 Şubat 2020 Pazartesi 17:21
  • Yeni av yasası yürürlüğe girdi17 Şubat 2020 Pazartesi 17:12
  • Hür İşçi Sendikaları Federasyonu 2020 yılının ilk asgari ücretine bugün itirazda bulundu17 Şubat 2020 Pazartesi 17:09
  • Arabacıoğlu, kitabını Özkurt’a takdim etti17 Şubat 2020 Pazartesi 15:59
  • Maraş açılımı konusu Meclis gündeminde17 Şubat 2020 Pazartesi 15:45
  • Eğitim ve farkındalık çalışmalarında yeni projeleree imza atılacak17 Şubat 2020 Pazartesi 15:35
  • Gezici, Tatar’ı ‘ATAR’ yaptı, sosyal medyanın diline düştü,"kafayı Atar, parayı kapar"17 Şubat 2020 Pazartesi 15:21
  • “Maraş hamledir… 50 yıl daha mı bekleyelim?"17 Şubat 2020 Pazartesi 15:20
  • Çavuşoğlu:Birinci dönemde eğitime Vizyon 2030 Belgesi çalışmalarını kattık17 Şubat 2020 Pazartesi 14:44
  • Maraş açılımı konusu Meclis gündeminde17 Şubat 2020 Pazartesi 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti