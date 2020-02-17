Tatar “Maraş hamledir, toplantının seçimle ilgisi yok”

Başbakan Ersin Tatar, “Envanter çalışması ile niyet Maraş’ın açılmasıdır”dedi.

“Maraş hamledir. Toplantının seçimle ilgisi yok”diyen Başbakan Tatar, “50 yıl daha mı bekleyelim? Uluslararası hukuk içinde olmayabiliriz, bizi tanımayabilirler ama devletimiz bazı sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor”ifadelerine yer verdi.

Başbakan Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde Maraş’la ilgili eleştirileri yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı’nın ve muhalefetin toplantıda temsil edilmemesi konusundaki eleştirileri de cevaplayan Başbakan Tatar, “Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Feyzioğlu’nun bu konuya özel ilgisi var. Bu, Ankara’daki toplantının devamıydı. Büyük organizasyonda sıkıntı olabilir. Toplantı konusunda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyizoğlu ve Oğuzhan Hasipoğlu çalışma yürüttü. Herkesin burada olmasını temenni ettim. Talimat da verdim. Orada ne söylendiyse hepsi kayıtlarda… Bunları hep birlikte değerlendireceğiz. ‘Yangından mal kaçırdık’ diye bir mesele yok” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, “Kapalı Maraş’ın bizim yönetimimizde açılmasının KKTC’ye katkısı büyük olacak. Düşünce budur. Kamuoyu bunu kabul etti, ‘geç kalındı’ diyenler var. Bu konu siyasi malzeme yapılmadı. Bu bilinen bir şeydir. Hükümetin ilk açıklamalarının başında Maraş geliyor. Envanter çalışması ile niyet edilen burasının açılmasıdır. Beni mutlu eden Türk hükümetinin bunu desteklemesi. Türkiye’nin en üst makamlarından buna destek olunması bizleri mutlu etti. Bu toplantı yapıldı. Görüşler ifade edildi. Türkiye Barolar Birliği bir sonuç bildirgesi de yayınlayacak” dedi.

Tatar, Türkiye Barolar Birliği’nin benzer toplantıyı eylül ayında Ankara’da düzenlediğini anımsattı.

Tatar, “Yeni bir heyecan, yeni bir oyun, yeni bir sayfa. Başka şeyleri konuşmalıyız. Maraş hamledir. 50 yıl daha mı bekleyelim? Uluslararası hukuk içinde olmayabiliriz, bizi tanımayabilirler ama devletimiz bazı sıkıntılara rağmen büyümeye devam ediyor. Sayın Oktay’ın ve diğer yetkililerin açıklamaları yüreğimize su serpti, bunların seçimle ilgisi yok…” şeklinde konuştu.