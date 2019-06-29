Tatar: “Maraş Türk tapusudur, vakıf malıdır”

Başbakan Ersin Tatar, “Biz KKTC’yi daha da güçlendireceğiz. KKTC ekonomisi geliştikçe, mallar evler, daireler, her türlü yatırım değer bulacaktır. KKTC’ye yatırıma devam edin” dedi.

“Türk malı-Rum malı, bunu edebiyatınızdan silin. Burası KKTC’dir, arkanızda devlet vardır, arkasında Türklük vardır, arkasında yüreğimiz vardır” diyen Başbakan Tatar, KKTC’de tapuların devletin tapusu olduğunu, devletin tapusunun da sonuna kadar geçerli olduğunu vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ile Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası’nın düzenlediği 3. Emlakçılık Eğitim Semineri’nin açılışına katıldı.

Girne’de The Arkın Colony Otel’de yer alan seminerin açılışında konuşan Tatar, Maraş’ın Türk tapusu olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

“Öyle belgeler vardır ki, hepsi Türk malıdır. Hepsi Osmanlı malıdır. 1878’de ada İngiliz’e kiralandıktan sonra, İngiliz’in altında imzası bulunan belgelere rağmen -ki bütün Vakıf malları hukuk temelinde muhafaza edilecektir diye- mallarımızı mülklerimizi satıp talan etmişler, Rum’a peşkeş çekmişler, ondan sonra Maraş’ı yapmışlar. Toprak bizimdir. Vakıf malıdır, bunu bütün Türkiye biliyor. Bütün Osmanlı kayıtlarında böyledir. Dolayısıyla bütün malımıza sahip çıkacağız.”

Seminere, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ve Emlakçıların Kayıt İşlemleri Komisyonu Başkanı Hasan Sungur, Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Türkiye’den davetliler ve emlakçılar katıldı.

SUNGUR: “YASANIN TATAR DÖNEMİNDE GEÇMESİNİ İSTİYORUZ”

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ve Emlakçıların Kayıt İşlemleri Komisyonu Başkanı Hasan Sungur, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen eğitim seminerlerinin önemine işaret etti.

Her dönem yanlarında olan ve her zaman kendilerini destekleyen Ersin Tatar’ın Başbakan olması ve onunla birlikte çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Sungur, emlakçıları disiplin altına alacak ve vergiye tabi olmalarını sağlayacak yasanın Başbakan Ersin Tatar döneminde geçmesi temennisinde bulundu.

“KAYITLI EMLAKÇI SAYISI 150 AMA BİNE YAKIN KAÇAK EMLAKÇI VAR”

Yasanın emlakçıların ekonomiye katkı sağlayabilmesi için önemli olduğunu vurgulayan Sungur, ülkede kayıtlı emlakçı sayısının 150 olduğunu, ancak 800-1000’e yakın kaçak emlakçı bulunduğuna işaret etti.

Sungur, kaçak emlakçıların devlete vergi ödemediklerini belirterek, bu konuda gelecekte yaşanabilecek sıkıntılara işaret etti.

Sorunlarının kısa zamanda çözümlenmesini temenni eden Sungur, birlik olarak kendi imkanlarıyla ellerinden geleni yaptıklarını, kaçak emlakçıların peşine düşülerek, Vergi Dairesi’ne şikayet etmeye başlayacaklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile de bir takım çalışmalar yapacaklarını anlatan Sungur, kurmayı planladıklarını Emlak Akademisi ile tüm emlakçıların, eğitime tabi olduktan sonra, emlakçılık yapabileceklerini anlattı.

Birliğin tüzük kurultayında aldığı kararlara da değinen Sungur, emlakçılar için 2019’un eğitim ve fuar yılı olacağını sözlerine ekledi.

TATAR: “İSTİKRARLI VE GÜVENLİ BİR ORTAM İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Başbakan Ersin Tatar da, Emlakçılar Birliği’nin bugünkü toplantısının KKTC için çok faydalı olacağına inanç belirterek, emlakçılık için gerekli yasal düzenlemelerle güvenli ve istikrarlı bir ortamın yaratılabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

KKTC’nin bir Türk vatanı olduğunu, o bakımdan bu bölgede istikrarın sağlanması için Türk hükümeti ile iyi ilişkiler içinde çalıştıklarını ve çalışacaklarını vurgulayan Başbakan Tatar, son zamanlarda Doğu Akdeniz’de yaşananlara ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar ve Türk hükümetinin duruşunun, KKTC’nin giderek güçlendiğini ortaya koyduğuna işaret etti.

Son yıllarda bütün ekonomik sıkıntılara rağmen ülkedeki gelişmelerin kendisine umut verdiğini vurgulayan Başbakan Tatar, “Biz KKTC’yi daha da güçlendireceğiz. KKTC ekonomisi geliştikçe, mallar evler, daireler, her türlü yatırım değer bulacaktır. KKTC’ye yatırıma devam edin” dedi.

“Türk malı- Rum malı, bunu edebiyatınızdan silin. Burası KKTC’dir, arkanızda devlet vardır, arkasında Türklük vardır, arkasında yüreğimiz vardır” şeklinde konuşan Başbakan Ersin Tatar, KKTC’de tapuların devletin tapusu olduğunu, devletin tapusunun da sonuna kadar geçerli olduğunu vurguladı.

Söylenenlere güvenmek gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının hakları bulunduğunu, hukuk olduğunu söyleyen Başbakan Tatar, konuşmasında Kapalı Maraş konusuna da değindi.

“KAPALI MARAŞ TÜRK TAPUSU…”

Kapalı Maraş açıklamalarını yaptıktan sonra Türkiye’den üst makamlardan bazı kişilerin KKTC’ye geldiğini, gerçekten de Maraş’ın Türk tapusu olduğunu ilk defa burada söylemek istediğini vurgulayan Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öyle belgeler vardır ki, hepsi Türk malıdır. Hepsi Osmanlı malıdır. 1878’de ada İngiliz’e kiralandıktan sonra, İngiliz’in altında imzası bulunan belgelere rağmen ki bütün Vakıf malları hukuk temelinde muhafaza edilecektir diye, ona rağmen mallarımızı mülklerimizi satıp talan etmişler, Rum’a peşkeş çekmişler, ondan sonra Maraş’ı yapmışlar. Toprak bizimdir. Vakıf malıdır, bunu bütün Türkiye biliyor. Bütün Osmanlı kayıtlarında böyledir. Dolayısıyla bütün malımıza sahip çıkacağız.”

Mala mülke sahip çıkarak, birlik beraberlik içinde olunması gerektiğini vurgulayan Başbakan Ersin Tatar, “Gerçekleri bilerek siyaseti geliştirmek durumundayız” dedi.

“KKTC’YE GÜVENİN, YATIRIMLARA DEVAM EDİN…”

“KKTC’ye güvenin” mesajı veren Başbakan Tatar, Rum tarafı ve dünyanın başka yerlerine bakıldığında, KKTC’nin dünyanın en güvenli yerlerinden biri olduğunu söyledi.

KKTC gibi bir yerde yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, KKTC’nin yolları, yatırımları, limanları, hava limanları, bütün doğal güzellikleri ile gelişeceğini ve yatırım yapılacak bir yer olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, KKTC’ye yatırım yapılmaya devam edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

MADENLİ

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Yavuz Selim Madenli, KKTC’de Türk sevdalısı, ülke sevdalısı ve yüreğini ortaya koyan bir başbakan olduğunu belirterek bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurguladı.

KANBER

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de, bir mesleğin gelişimin mesleki eğitimde geçtiğine işaret ederek, ülkenin en önemli lokomotiflerinden emlakçılığın, inşaat sektörüyle planlandığında ülkedeki ekonomik değerini bulması gerektiğini söyledi.

Bununla ilgili bir takım planlamaların yapılması gerektiğine dikkat çeken Kanber, tapular konusunda Başbakanlık’ın üzerine düşen görevlerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Kanber, bir takım yasal düzenlemelerle, emlakçıların piyasadaki yerini almasının önemine vurgu yaptı.

BAŞBAKAN TATAR’A AHİ BABA PALTOSU

Konuşmalar ardından, Osmanlı geleneklerine göre bir ülkede en iyi sanatkara giydirilen Ahi Baba Paltosu Başbakan Ersin Tatar’a giydirilirken, yine geleneklere göre mesleğe destek veren kişilere giydirilen Ahi Babası kaftanı ise Sungur ve Kanber’e giydirildi.