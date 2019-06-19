Tatar: "Maraş, yeniden Las Vegas olacak"

Başbakan Tatar, "Bir hayalet şehir olan kapalı Maraş yeniden Las Vegas olacaktır" diyerek, "Dünya yıldızları yeniden Maraş'a gelecektir. Burası canlanacaktır. Kıbrıs dünya markasıdır, daha da güzel olacaktır" şeklinde konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik adımlarla ilgili olarak, "Bir hayalet şehir olan kapalı Maraş yeniden Las Vegas olacaktır" dedi.

DHA'ya konuşan Tatar, kapalı Maraş'a zamanında Marliyn Monroe'dan Sophia Loren'e kadar birçok ünlünün geldiğini hatırlatarak, "Dünya yıldızları yeniden Maraş'a gelecektir. Burası canlanacaktır. Kıbrıs dünya markasıdır, daha da güzel olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir marka olacaktır" dedi.

Tatar şöyle devam etti;

"Kapalı Maraş'ta mülkiyet nizamı yeniden belirlenecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti olarak, Kıbrıs Türkü'nün güvencesi olan Vakıflar İdaresi'nin haklarına sahip çıkacağız. O bölgede Osmanlı mülkü de var, Vakıflar'a ait mülkler de. Kapalı Maraş sakinleri gelip bölgede yaşayacaktır. Hükümetimizin böyle önemli gelişmeye imza atmasının mutluluğunu yaşıyorum. Bu uzun bir yolculuktur. Önümüzde yeni bir dönemin başlangıcı vardır. Ercan'da yeni havaalanı yapıldıktan sonra yeni İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlar artacaktır. Bu turizmin patlaması anlamına gelecektir."