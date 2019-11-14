Tatar: "Maraş'ı 2020'nin sonunda açmayı hedefliyoruz"

Başbakan Tatar, Fox TV'de katıldığı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendirdi.

Tatar, Maraş konusuna da değinen Tatar, "Hükümetimizin Maraş kararlılığı devam ediyor. Maraş’ı 2020’nin sonunda açmayı hedefliyoruz" dedi.

Başbakan Ersin Tatar, bu sabah Fox TV’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programında Kıbrıs özel yayınına da katıldı.

Başbakan Tatar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC kararlı bir politika izliyor.

- KKTC’yi cazibe merkezi yaparak eğitim ve turizmde marka olmak için mücadele ediyoruz

- Hükümetimizin Maraş kararlılığı devam ediyor. Maraş’ı 2020’nin sonunda açmayı hedefliyoruz.

- KKTC, denizlerdeki yetki ve hava sahası açısından aynı zamanda da Türkiye’nin bölgedeki güvenliği için önemlidir.

- Rumlarla federal ortaklık bize göre mümkün değildir. Rumların hedefi üniter devlettir. Asla ve katla biz Türkiye’nin garantörlüğünden kopamayız.