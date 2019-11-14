  • BIST 104.037
  • Altın 272,642
  • Dolar 5,7667
  • Euro 6,3441
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Tatar: "Maraş'ı 2020'nin sonunda açmayı hedefliyoruz"

» »
Başbakan Tatar, Fox TV'de katıldığı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendirdi.
Tatar: "Maraş'ı 2020'nin sonunda açmayı hedefliyoruz"

Tatar, Maraş konusuna da değinen Tatar, "Hükümetimizin Maraş kararlılığı devam ediyor. Maraş’ı 2020’nin sonunda açmayı hedefliyoruz" dedi.

Başbakan Ersin Tatar, bu sabah Fox TV’de “İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programında Kıbrıs özel yayınına da katıldı.

Başbakan Tatar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC kararlı bir politika izliyor.

- KKTC’yi cazibe merkezi yaparak eğitim ve turizmde marka olmak için mücadele ediyoruz

- Hükümetimizin Maraş kararlılığı devam ediyor. Maraş’ı 2020’nin sonunda açmayı hedefliyoruz.

- KKTC, denizlerdeki yetki ve hava sahası açısından aynı zamanda da Türkiye’nin bölgedeki güvenliği için önemlidir.

- Rumlarla federal ortaklık bize göre mümkün değildir. Rumların hedefi üniter devlettir. Asla ve katla biz Türkiye’nin garantörlüğünden kopamayız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman'dan Tatar'a: "2020'de açılması planlanan Maraş için mevcut program nedir?"14 Kasım 2019 Perşembe 12:25
  • Tatar: "Maraş'ı 2020'nin sonunda açmayı hedefliyoruz"14 Kasım 2019 Perşembe 12:22
  • Özçınar: “En büyük sorumluluğumuz devleti her gün daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla çok çalışmak”14 Kasım 2019 Perşembe 12:12
  • “İşini Kur/Into Business” adlı programın açılışı pazartesi Lefkoşa Surlariçi’nde...14 Kasım 2019 Perşembe 11:59
  • Cumhuriyet Bayramı” programı cumhurbaşkanı Akıncı’nın BRT radyo ve televizyonundan yapacağı konuşmayla başlayacak14 Kasım 2019 Perşembe 11:52
  • Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri törenlerle anılacak14 Kasım 2019 Perşembe 11:50
  • Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, cumhuriyetin 36. kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını belirtti14 Kasım 2019 Perşembe 11:48
  • Petrol-İş Sendikası süresiz greve başladı14 Kasım 2019 Perşembe 11:43
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er’den kutlama mesajı14 Kasım 2019 Perşembe 11:28
  • Cumhuriyet Kupası maçları tamamlandı, takımlara kupa ve madalyaları verildi14 Kasım 2019 Perşembe 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti