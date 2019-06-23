“Benim ağzımdan Las Vegas kelimesi çıkmadı ayaklarım yere basıyor” diyerek Maraş konusunda hükümetin attığı adımlara işaret eden Ersin Tatar, Maraş’ın Türk yönetiminde açılacağını vurguladı.

Maraş konusunda atılan adımlara dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı’nın Bakanlar Kurulu sonrası bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını hatırlattı.

Olayın basında biraz magazinsel olarak farklı yansıtıldığını belirten Tatar, “Benim ağzımdan LasVegas kelimesi çıkmadı ayaklarım yere basıyor” dedi.

“MARAŞ KKTC TOPRAĞI”

Tatar şöyle devam etti:

“Bu bir projedir ve Türkiye ile de görüşülmüştür. Maraş KKTC toprakları içindedir. Onu orda bekleyip koruyan da bizim güvenlik güçlerimizdir. Ama KKTC’nin kapasitesi buna yeterli olmadığı için bekletilmiştir. Son 50 senedir görüşmelerde bir gelişme olursa bunun pazarlık unsuru olarak tutulabileceği düşünülmüştür. Gelinen aşamada ufukta herhangi bir anlaşma görülmüyor. Rum tarafı tek taraflı olarak adanın etrafındaki milyarlarca dolarlık petrol ve gaz rezervleri için uluslararası hukuka, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına her şeye aykırı olarak anlaşmalar yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı da ‘ bekleyin görüşmelerden ne çıkacak bakalım sonra yaparsınız yada en azından ortak işbirliği yapalım’ dedi ama olumlu cevap alamadı. Rumlar bu şekilde Kıbrıs Türkünü yok sayıyorlarsa ‘biz de artık politika değişikliğine gideriz’ diyoruz.”

Tatar, “Bizim projemiz Maraş’ın Türk yönetiminde açılmasıdır. Önümüzdeki aylarda veya yıllarda bu takvimlendirilecek. İlk önce envanter çalışması yapılacak. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da oradaki hak sahiplerinden başvuru kabul etmesi veya mal sahiplerinin oraya gelip yatırımlarını tekrar canlandırılmaları Türk yönetiminde olacak. Yani burası Türk yönetiminde açılacak ve yatırımlar yapılacak” ifadelerini kullandı.

Tatar uzmanların envanter çalışması yapacağını ve tapuların derinlemesine araştırılıp, hissedarların da belirlenerek yol haritası çizileceğini söyledi.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM”

Bir hükümet programında ilk kez “Federasyon sürecinin tükenmekte olduğunu eğer tekrar müzakere masası kurulacaksa iki devletli çözümün de masaya gelmesi gerektiğinin” yer aldığını belirten Tatar, “Bunu Türkiye ile de paylaştık duruşumuzun arkasındayız” dedi.

Bu konuda çok iddialı olduklarını ve halkın desteğini de almakta olduklarını vurgulayan Tatar, “Kıbrıs Türkü çok özverilerde bulundu ama hep mağdur edildi. Annan Planı’nda da CransMontana’da her türlü destek verildi. Ancak buna rağmen Rum tarafından pozitif yaklaşım görmedik. Bunu Cumhurbaşkanı Akıncı da kabul ediyor. Onun bütün iyi niyetine rağmen dönüşümlü başkanlıkta bile olumlu yanıt alamadı. Bunu bütün dünya da gördü.

Bu saatten sonra Kıbrıs Türkü’nün daha dik durması, hak ve çıkarlarını birlik ve beraberlik içindeki bir duruşla savunması gerekiyor. Hükümetimiz de bu yönde adım attı. KKTC hükümeti Anavatan Türkiye ile birlikte bu yol haritasını izlerken artık bu ülkedeki bir çözüm modelinde mutlaka iki ayrı devlet temelinde bir anlaşmanın olabileceğini federasyon tezinin tükenmekte olduğunu ortaya koyduk. Müzakere masasında federasyon temelinde bir anlaşma konuşulup anlaşma noktasında herhangi bir başarı olmazsa ki biz başarı olacağına inanmıyoruz masa çökmesin, aynı süreçler yaşanmasın diye aynı masada iki devletli çözüm konusunda da çalışma sürdürülsün ondan da bir şey çıkmazsa bu işkapansın. İki devletli iki halkın da onaylayacağı bir çözüme gidilsin Kıbrıs Türk halkı da nereye gideceğini bilsin. Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs Cumhuriyeti olarak Avrupa ile entegre olarak yaşamını sürdürüyor ama Kıbrıs Türkü mağdur edildi. Direk uçuş yok sporda bile ambargo var. Bu haksızlığın sona ermesi için kendi haykırışımızı devam ettirmeliyiz Muhaliflere saygım sonsuz ‘Dünya bunu kabul etmiyor’ noktasındaki söylemlerine benim de cevabım “Dünya bizi anlamaya Kıbrıs gerçeklerini görmeye başladı. Dünya Rumların burada bir çıkmaza girdiğini de gördü. Dolayısıyla Kıbrıs Türkü hak ve çıkarlarını en iyi şekilde korumak mecburiyetinde Bizim hak ve çıkarlarımız da kendi devletimizin çatısı altında güçlenmemizi ve kalkınmamızı gerektirmektedir TC ile bu yolu yürümek de en doğal hakkımız Kıbrıs Türkü bu topraklarda 500 seneden fazla var oldu ve büyük mücadele sonunda kendi devletini kurdu bu devlet çatısı altında kendi kültür kimlik ve varlığımızı sürdürmekte kararlıyız. Kıbrıs Türk gençliğinin geleceği için ne gerekiyorsa yapılacak” şeklinde konuştu.

“HAK VE HUKUK VAR”

Maronitlerle ilgili konuyu Dışişleri Bakanının yürütmekte ve kendilerine bilgi vermekte olduğunu anlatan Tatar, Anayasa ve yasalara göre Maronitlerinbu bölgelere gelebileceğini,hakları olduğunu söyledi.

Tatar, “Hak ve hukuk var”dedi.

HİDROKARBON…”HAK VE ÇIKARLAR VAR”

Doğu Akdeniz’deki sondaj konusunu da değerlendiren Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 80 milyonluk nüfusu ve Doğu Akdeniz’e en uzun sahili olan ülke olarak bazı hakları bulunduğunu ifade etti.

Rum tarafı tanımasa da Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ın eşit halkı olarak haklarına sahip olduğunu kaydeden Tatar, “Ancak bu süreç bizim tek başımıza yöneteceğimiz bir süreç değil. TC ile yaptığımız anlaşmalarla bu süreç ilerlemektedir. İlk Fatih gemisi geldi şimdi Yavuz geliyor. Bu denizlerde pozisyon almadır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Mavi Vatan diye bir konsept geliştirdiğini de anlatan Tatar, Doğu Akdeniz’de KKTC ile birlikte bulunulan coğrafyada Türk milletinin hak ve çıkarlarına çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkılmakta olduğunu söyledi.

“Bu pozisyonu korumak bizlerin arzusu ve temennisi. Bunu TC ile birlikte yapmak bize ayrı bir güç ve keyif veriyor” diyen Tatar, Türkiye’nin iddialı ve kararlı bir şekilde yatırım da yaparak dünyaya haklarını koruyacağını göstermekte olduğunu ifade etti.

Tatar, “Onlar bizi tanımıyorlar biz de onları tanımayız. Burada bir ihtilaf var. Bunun çözülmesi hepimizin temennisi” dedi.