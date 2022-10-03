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Tatar: Meclis'e büyük görevler düşüyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni yasama yılına başlayan Cumhuriyet Meclisi’nin Genel Kurulu’na katıldı.
Tatar: Meclis'e büyük görevler düşüyor

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

Tatar'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Türkiye'nin yeni siyasetimize destek vermesi, fevkalade önemli. Sayın Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşma, Sayın Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma bizler için çok önemlidir. Çok güçlü bir destektir.

- KKTC asla yalnız değildir, Ana vatanan Türkiye her zaman yanımızdadır. Türkiye'nin tüm yetkilileri de yaptıkları açıklamalarla bunu sürekli desteklemektedir.

-Meclis'ten beklentim, Kıbrıs sorununda elimizin güçlenebilmesi için, KKTC'nin güçlenmesini sağlayacak adımlar atması, kararlar almasıdır.

-Aynı zamanda ülkenin refahını artırarak, halkımızı rahatlatacak yasaların geçirilmesi, kararların alınması Meclis'in önceliği olmalıdır.

-Meclis'e büyük görevler düşüyor.

Millet bahçesi yapımı...

-Millet bahçesi için de Türkiye'ye teşekkür ederim. Bu bize Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir hediyesidir. KKTC'nin tüm bu hizmet binalarına sahip olması, bize güçlendiren önemli bir adımdır.

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