Tatar: Meclis'e büyük görevler düşüyor

Cumhurbaşkanı Tatar daha sonra Meclis önünde basın açıklaması yaptı.
Tatar'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Türkiye'nin yeni siyasetimize destek vermesi, fevkalade önemli. Sayın Erdoğan'ın BM'de yaptığı konuşma, Sayın Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşma bizler için çok önemlidir. Çok güçlü bir destektir.
- KKTC asla yalnız değildir, Ana vatanan Türkiye her zaman yanımızdadır. Türkiye'nin tüm yetkilileri de yaptıkları açıklamalarla bunu sürekli desteklemektedir.
-Meclis'ten beklentim, Kıbrıs sorununda elimizin güçlenebilmesi için, KKTC'nin güçlenmesini sağlayacak adımlar atması, kararlar almasıdır.
-Aynı zamanda ülkenin refahını artırarak, halkımızı rahatlatacak yasaların geçirilmesi, kararların alınması Meclis'in önceliği olmalıdır.
-Meclis'e büyük görevler düşüyor.
Millet bahçesi yapımı...
-Millet bahçesi için de Türkiye'ye teşekkür ederim. Bu bize Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir hediyesidir. KKTC'nin tüm bu hizmet binalarına sahip olması, bize güçlendiren önemli bir adımdır.
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