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Tatar memnun olmak istemiyor: "Güya jest yaptılar"

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Tatar memnun olmak istemiyor: "Güya jest yaptılar"
Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastassiadis’in 11 Nisan Salı günü yeniden masaya oturmaları dolayısı ile yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, “ Rumların hangi milli günlerin ne zaman okullarda kutlanacağını veya anılacağını Milli Eğitim Bakanı’nın yetkisine veren bir karar almalarının Kıbrıs Türk tarafına yönelik bir jest gibi yansıtılarak Rum liderliği ve iki önde gelen partiye methiyeler düzülmesinin yanlış olduğunu” belirtti.

Tatar, “ Rum liderliğinin halen tüm partilerin desteği ile hidrokarbon kazılarını başlatmak üzere olduğunu, Türkiye ve Kıbrıs Türkü’nü yok sayan tahrikkar bir tutum izlediğinine” dikkati çekti.

Ersin Tatar, “ Rum lider Anastasiadis’in masa başında sergilediği uzlaşmaz, saldırgan, oyalamaya yönelik tavra rağmen hiç bir şey olmamış gibi masaya oturulmasının büyük hata olacağını” kaydetti.

UBP milletvekili Tatar, “ Rum tarafının hidrokarbon kazıları ile ilgili olarak uluslararası şirketlerle anlaşma imzalarken, son Meclis kararı ile bir güya jest yapmış kabul edilemeyeceğini Türk tarafının dünyaya duyurması ve açıklaması gerektiğini” vurguladı.

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastassiadis’in 11 Nisan Salı günü yeniden masaya oturmaları dolayısı ile yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“ Rum tarafında 3 milletvekili ile Meclis’e giren faşist ELAM etkisini giderek artırmakta ve AKEL dışındaki tüm partilerden bazen açık bazen gizli destek bulmaktadır.

Milli günlerin okullarda nasıl ve ne zaman kutlanacağına Milli Eğitim Bakanı’nın karar vermesini öngören son kararın alındığı 56 üyeli Rum Meclisi’nin söz konusu toplantısında 20’nin üzerinde milletvekili ELAM’ın peşinden sürüklenmiştir.

Bu çok önemli bir rakamdır ve Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamı, iki kesimli, iki toplumlu yapı ile Kıbrıs Türkü’nün sosyo-ekonomik yapısının varılacak anlaşmanın Avrupa Birliği’nin birincil hukuku haline gelmesi ile korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serer niteliktedir.

Rum tarafında değişen hiç bir şey yoktur. Rum liderliğin aklı fikri Kıbrıs  Türk tarafını kandırarak 1974 öncesine dönüşün önünü açmak, hidrokarbon yataklarına tek başına hükmederken dünyaya şirin görünmek için masada görüşür gibi yapmaktır.

Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı bu Rum oyunlarının devam etmesine kesinlikle izin vermemelidir.

Sayın Akıncı uzlaşmaz Rum tutumunu açıkça ortaya koymalı ve kısır döngünün devamına göz yummamalıdır.

Hidrokarbon yatakları konusunda bir an önce gereken adımlar atılmalı, meydanın boş bırakılmayacağı Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarının en etkin bir şekilde korunacağı Rum liderliği ve dünyaya gösterilmelidir.”

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