Tatar: “Muhtarlar düzenin en önemli parçalarından biri”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhtarların düzenin en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, muhtarların düzenin en önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Musa Suiçmez başkanlığındaki Lefkoşa Muhtarlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, halkın isteklerini üst makamlara ileterek halkın mutluluğu ve esenliği için çalıştıklarını belirtti.

Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemden bugüne kadar, muhtarlara yönelik yapılan birçok olumlu çalışmanın içerisinde bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarların halkın içinden, seçimle göreve gelen önemli kişiler olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlıkların örgütsel yapılarıyla KKTC devletine ve demokrasisine önemli hizmetler verdiklerini belirtti.

Kadın muhtarların sayısının da son zamanlarda arttığını görmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, halkın sıkıntılarına çare üretmek için Cumhurbaşkanı olarak elinden geleni yapacağını kaydetti.