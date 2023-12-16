Tatar muhtarlarla buluştu... "1974 yılı öncesine dönmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen toplantıda, Lefkoşa ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarların, demokrasinin temel taşları olduğunu belirterek, kapılarını her zaman halka açan muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarlık maaşlarında iyileştirme yapılması, muhtarlık binalarının yapılması, geliştirilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uygulanan haksız izolasyon ve ambargolara rağmen ülkenin kalkındırılması ve geliştirmesine devam edileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, 2024 yılına daha umutlu bir şekilde girileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’de 2023 yılında 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve binlerce insanın acısının dinmediğini kaydetti.

Deprem sonrası sergilenen birlik ve beraberliğe işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Meleklerin adına yargı sürecinin takibi ve isimlerinin yaşatılması için çalışmaların gündemde olmaya devam edeceğini aktardı.

Kıbrıs sorununun, 2 ayrı eşit egemen devletin işbirliğiyle çözülmesi siyasetini ortaya koyduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafını azınlık görerek Avrupa Birliği içerisinde ‘sıfır asker ve sıfır garanti’ ile Türkiye’nin adadan çekilmesini istediğini dile getirdi.

Gazze ve Filistin’de yaşananları dünyanın kınamasına rağmen acıların yaşanmaya devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, binlerce insanın öldürülmesini insanlığın kabul etmediğini ancak dünyanın seyirci kaldığına dikkat çekti.

Ukrayna- Rusya Savaşı’nda yaşananların ortada olduğunu ve Avrupa’nın içinde Bosna Hersek’te katledilenleri gördüklerini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Uluslararası baskılara rağmen 1974 yılı öncesine dönmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınması ve uygulanan haksız ambargoların kaldırılması için girişimler yapıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, son 4 yılda olağanüstü sıkıntılar yaşandığını pandemi, savaşlar, döviz artışı ve depreme rağmen turizm, yükseköğrenim, tarım, hayvancılık, sanayi ve teknolojiye bağlı sektörlerin oluşmasıyla KKTC’nin Akdeniz’de cazibe merkezi olmaya aday olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası için jeostratejik ve jeopolitik önemine değinerek, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin baskılarına rağmen gözlemci üye statüsüyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimleriyle Türk Devletler Teşkilatına üye olunduğunu dile getirdi.

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Caymaz ise, konuşmasında, muhtarların bir araya getirmesi ve muhtarlarla ilgili konularda gösterdiği duyarlılıktan dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Lefkoşa’da gerçekleşen toplantıda Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Halit Bağman, Merkez Kaymakamı Niyazi Öztürk, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Baş danışman Aydın Akkurt, Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip, Cumhurbaşkanı Halkla İlişkiler Danışmanı Mesut Genç, Tarım, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi, Cumhurbaşkanı Özel Danışman ve Basın Danışmanı Muslu Akgüney ile Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler yer aldı.