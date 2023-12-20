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Tatar, muhtarlarla buluştu: Güzelyurt'un verilmesi düşünülemez

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Güzelyurt ilçesi muhtarları toplantısına katıldı.
Tatar, muhtarlarla buluştu: Güzelyurt'un verilmesi düşünülemez

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada muhtarların, Türkiye’de  6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler ve binlerce insanın acısının dinmediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, geleceğe umutla bakılması gerektiğini belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkü’nün özgürlük, bağımsızlık ve hürriyetinin meşalesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı yılını geride bıraktığını anlatan Tatar, Kıbrıs’ta yeni siyasetin, iki eşit egemen devletin iş birliği ile bir anlaşma olduğunu, iki devlet zemininin güçlendiğini, ülkeye yatırımların yapıldığını kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği görüşmeden bahseden Tatar, yeni siyasetin devamı, Lefkoşa Hastanesinin inşası, 400 dönümlük park yapımı ve e- devlet projesi  konularının ele alındığını ifade etti.

Olağanüstü koşullarda ekonomik çarkların durduğu pandemi döneminde büyük fedakarlıklar yapıldığını ve pandeminin geride kalmasıyla ekonomik krizin aşılmaya başlandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar; Ukrayna-Rusya Savaşı, döviz artışı ve depremin ülkeye olumsuz yansımaları olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, turizm, yükseköğrenim ve inşaat sektörü verilerine bakıldığında pandemi döneminin aşıldığını ve çıtanın yükseldiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ve yönlendirmesiyle ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çalışmalara devam edildiğini ifade eden Tatar, içme ve kullanma yanında suyun tarımda da kullanılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Verilen mücadelenin halka hizmet ve halkın müreffeh yarınlara ulaşması olduğunu anlatan Tatar, “Güzelyurt’un verilmesi düşünülemez. Tarımda yapılan yatırımlar, üniversite yatırımı, sahil projeleri ve sosyal konut projesiyle gençliği burada tutabilmek ve nüfusu artırmak herkesin hedefi olmalı. Ekonomisi ve nüfusuyla Güzelyurt güçlü olmalıdır” dedi.

Ülkenin tarım ihtiyacını sağlayan ve narenciye ihracatçısı Güzelyurt’a her zaman önem verileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, yatırımların cesaretlendireceğini ve artırılacağını dile getirdi.

Tatar, muhtarlık maaşlarında iyileştirme yapılması, muhtarlık binalarının yapılması, geliştirilmesi ve muhtarlık hizmetlerinin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türk Devletler Teşkilatına gözlemci üye olunmasının ardından uluslararası toplantılara; kurum, kuruluş, devlet ve iş insanlarının katıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türk birliği içindeki 200 milyondan fazla Türk ile münasebetlerin artmasıyla ekonomi, enerji ve ticarette önemli bir güce sahip olunacağını vurguladı.

Türk devletlerinin doğal kaynaklarını Türkiye üzerinden göndermek istediğini ve Rusya Federasyonu’nun gazını Türkiye üzerinden vermeye çalıştığını aktaran Tatar, “Türkiye’nin önemi giderek artıyor. Bölgede önemli bir merkez haline gelen Türkiye üzerinden kabloyla Avrupa Birliği’ne bağlanabiliriz. Enterkonnekte sisteme daha ucuz ve kolay olduğu için Güney Kıbrıs’ın da dahil olmasını önerdik. Önerinin kabul edilmesi Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı koyacaktır” ifadelerini kullandı.

Darbaz

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ise konuşmasında muhtarları bir araya getirmesi ve muhtarlarla ilgili konularda gösterdiği duyarlılıktan dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Güzelyurt’ta gerçekleşen toplantıda Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Halit Bağman, Merkez Kaymakamı Niyazi Öztürk, Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, Baş Danışman Aydın Akkurt, Yerel Yönetimler Danışmanı İlker Edip, Tarım, Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya, Hayvancılık ve Girişimcilik Danışmanı Ahmet Hamdi, Cumhurbaşkanı Özel Danışman ve Basın Danışmanı Muslu Akgüney ve Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Gökhan Güler yer aldı.

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