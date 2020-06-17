  • BIST 111.058
  • Altın 379,241
  • Dolar 6,8516
  • Euro 7,6981
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Tatar, MYK toplantısı sırasında dışarı çıktı ama soruları yanıtlamadı! Gergin bekleyiş!

» »
Tatar, MYK toplantısı sırasında dışarı çıktı ama soruları yanıtlamadı! Gergin bekleyiş!
Tatar, MYK toplantısı sırasında dışarı çıktı ama soruları yanıtlamadı! Gergin bekleyiş!

Tatar, Basının sorularını yanıtlamadı !.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de kabine değişikliğine gidileceği yönündeki girişimler, partiyi karıştırdı.

Başbakan Ersin Tatar’ın, kabine değişikliğine gideceği ve Turizm Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınacağının ortaya çıkmasından sonra, Ünal Üstel taraftarlarının önce UBP Merkez Binasına daha sonrada Başbakanlık önünde toplanması partinin karışmasına neden oldu.

Başbakan Tatar’ın, Başbakanlığın arka kapısından binayı terk ederek, UBP Parti Merkezine gitmesi sonrasında, parti üye ve sempatizanlarının da UBP Merkez binasının önüne gittiği gözlemlendi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) toplantısı devam ederken bina önünde toplanan kalabalık ile Genel Merkez binasından dışarıya çıkarak konuşan Başbakan Ersin Tatar, burada basına açıklamada bulundu.

Tatar toplantıda parti içi değerlendirmelerde bulunduklarını ve bazı beklentiler ile ilgili fikir alış verişinde bulunduklarını dile getirdi. Basın mensuplarının sorularını cevaplamayan Tatar’ın, daha sonra UBP Merkez Binasına girdiği gözlemlendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, MYK toplantısı sırasında dışarı çıktı ama soruları yanıtlamadı! Gergin bekleyiş!17 Haziran 2020 Çarşamba 15:55
  • Üstel: Siyasi hesaplaşma var...17 Haziran 2020 Çarşamba 15:47
  • TC halkına göre Kıbrıs sorunun çözümü: “KKTC’nin Türkiye’ye bağlanması”17 Haziran 2020 Çarşamba 15:35
  • İŞAD: "Suistimale fırsat verilmemeli"17 Haziran 2020 Çarşamba 15:10
  • Ünal Üstel’in yanısıra 2 bakan daha mı görevden alınacak?17 Haziran 2020 Çarşamba 14:56
  • Tatar Başbakanlık'tan arka kapıdan ayrılıp UBP binasına hareket etti17 Haziran 2020 Çarşamba 14:41
  • Son Dakika Haberi: Başbakanlık önünde UBP'lilerden eylem (Güncel)17 Haziran 2020 Çarşamba 14:26
  • KKTC'de bir ilk! UBP MYK Başbakanlıkta toplandı...17 Haziran 2020 Çarşamba 14:25
  • DAÜ’de Devir Teslim Töreni Yapıldı17 Haziran 2020 Çarşamba 14:05
  • İŞAD “Suistimale” fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi17 Haziran 2020 Çarşamba 13:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti