Tatar, MYK toplantısı sırasında dışarı çıktı ama soruları yanıtlamadı! Gergin bekleyiş!

Tatar, Basının sorularını yanıtlamadı !.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’de kabine değişikliğine gidileceği yönündeki girişimler, partiyi karıştırdı.

Başbakan Ersin Tatar’ın, kabine değişikliğine gideceği ve Turizm Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınacağının ortaya çıkmasından sonra, Ünal Üstel taraftarlarının önce UBP Merkez Binasına daha sonrada Başbakanlık önünde toplanması partinin karışmasına neden oldu.

Başbakan Tatar’ın, Başbakanlığın arka kapısından binayı terk ederek, UBP Parti Merkezine gitmesi sonrasında, parti üye ve sempatizanlarının da UBP Merkez binasının önüne gittiği gözlemlendi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) toplantısı devam ederken bina önünde toplanan kalabalık ile Genel Merkez binasından dışarıya çıkarak konuşan Başbakan Ersin Tatar, burada basına açıklamada bulundu.

Tatar toplantıda parti içi değerlendirmelerde bulunduklarını ve bazı beklentiler ile ilgili fikir alış verişinde bulunduklarını dile getirdi. Basın mensuplarının sorularını cevaplamayan Tatar’ın, daha sonra UBP Merkez Binasına girdiği gözlemlendi.