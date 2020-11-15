Tatar: “Ne yapacaktım, Cumhurbaşkanımı arayacaktım… Öyle yaptım”

“Dünyanın gözü önünde KKTC güçlenmeye devam ediyor, Cumhurbaşkanım size teşekkür ediyorum. Bu akşam sabah törenlerinden sonra tekrarlıyorum et ve tırnağız biz hiçbir güç bizi birbirimizden koparamaz diyorum”.

Acil Durum Hastanesi aşılışında konuşan 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mimar mühendislere, tüm yetkililere 'bunun projesini çiziniz, ihalesine çıkınız' demelerine rağmen bir türlü projeye çıkılmadığını, ihale aşamasına gelinemediğini savundu, “Ne yapacaktım, Cumhurbaşkanımı arayacaktım… Öyle yaptım” dedi, Erdoğan’a teşekkür etti.

“Dünyanın gözü önünde KKTC güçlenmeye devam ediyor, Cumhurbaşkanım size teşekkür ediyorum. Bu akşam sabah törenlerinden sonra tekrarlıyorum et ve tırnağız biz hiçbir güç bizi birbirimizden koparamaz diyorum”.