Tatar New York'a Saner Hatay'a gidiyor

Başbakan Ersan Saner, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay’a gidiyor.
Başbakan Ersan Saner, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay’a gidiyor.
Başbakan Saner Hatay’a gitmek üzere bugün saat 15.55’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrılacak.
Başbakan Ersan Saner, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Hatay’a gidiyor.
Başbakan Saner Hatay’a gitmek üzere bugün saat 15.55’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrılacak.
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