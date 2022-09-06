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Tatar: New York’taki BM toplantısında Rum Lider Anastasiadis ile görüşmeyeceğim

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar NTV özel yayınında Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz ve Yunanistan’ın Ege’deki ihlalleri konusundaki soruları yanıtladı.
Tatar: New York’taki BM toplantısında Rum Lider Anastasiadis ile görüşmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunun New York gerçekleştirilecek BM toplantısında ele alınacağını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceğini söyledi.

Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis ile planlanmış bir görüşmesinin olmadığını kaydetti.

Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Şubat ayında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını bu nedenle de kendisiyle görüşmenin bir anlamı olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “ önemli olan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs’ta iki halk olduğu görüntüsünü dünyaya vermek” dedi.

Tatar, “Rum Lider de BM Genel Sekteri le görüşecek ,ben de görüşeceğim ama bu defa ayrı ayrı görüşülmesi beklenmektedir. Geçen yıl New York’ta üçlü bir görüşmemiz olmuştu ama Rum lider Anastasidis seçime girmiyor. Şubat ayında farklı bir kişi seçilecek, dolayısıyla üçlü bir görüşmenin herhalde bir anlamı yok. Zaten onların güven artırıcı önlemleri vardır bize sunulan, bizim bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Onlar hala daha federal temelde bir anlaşma zemininde ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ki Rum Cumhuriyeti’ne dönüştürmüştür otoritesinin Kuzey Kıbrıs’ı yayılmasını hedefleyen, bize göre tuzaklarla dolu bir takım öneriler dizisi. Bizim bunları kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin temelinde ise iki devletin işbirliği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “bizim yeni siyasetimiz budur artık Kıbrıs Cumhurityeti’nin devamı olacak olan federal bir Cumhuriyet ile Kıbrıs’ta nihai bir anlaşmaya gitmeyeceğimiz kesin bir dille itiraf ettik” dedi

Tatar, “Onların federal temelde bir anlaşmadan anladıkları ile bizim anladığımız arasında dağlar kadar fark var. Çünkü onların anlayışı Kıbrıs Federal Cumhuriyeti, orada Kıbrıslı Türkler azınlık durumunda , Türkiye Cumhuriyeti, AB’de olmadığı için zaman içerisinde sıfır asker, sıfır garanti ve Türkiye’nin garantörlük haklarının kalkacağı bir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Biz 1974’ten önce Kıbrıs’ta çok acılar çektik, soykırımdan geçtik” şeklinde konuştu.

New York’ta Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve görüşme heyetinin de olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’deki konuşmasını takip edeceklerini ve ikili görüşmelerde bulunacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar Güney Kıbrıs Rum kesiminin BM’den yetkili talebi konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, geçen yıl New York’taki görüşmemizde Jane Lute’un yerine atanacak olan kişinin mutlaka BM Genel Sekterinin kendi şahsi temsilcisi olması gerektiğini aktardık şimdi Rumların bastırması ile atanacak olan kişinin özel temsilcisi olması ki; burada tuzak şudur; özel temsilci olduğunda bu BM Genel sekterinin bağlı olduğu Güvenlik Konseyi üyelerine da muhatap olabilecek, bir pozisyon yaratmaktadır. Biz kesinlikle dedik ki, atayacağınız yeni kişi mutlaka genel Sekterin kendi temsilcisi olacak. Güvenlik Konseyi işin içine girdiğinde bizim bir takım sıkıntılarız doğar” dedi.

“Kıbrıs’ta biz çok haklı bir davayı yürütüyoruz” ifadelerini de kullanan Cumhurbaşkanı Tatar , Kıbrıs’ta iki ayrı halkın olduğuna vurgu yaptı ve “Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs milli meselesini her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütmüştür. Kimse da bizim aramızdaki kadim bağları kopartmaz” şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz’de sondaj gerilimi konusunda ise Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile birlikte Akdeniz’deki enerji faaliyetlerini izlediklerini ifade ederek, “Onların kazdığı yerleri biz de kazabiliriz. Türkiye’nin çok haklı olduğu noktalar var. Rum’un hakkının olduğu yerde KKTC vatandaşının hakkı da var. Küçük bir adada hak iddia etmeleri kadar saçma bir şey yok. Tahrik var ama kimse çatışmadan yana değil. Dolayısıyla ile her şeyi sağduyu ile akıl yolu ile halletmekte fayda vardır. İnşallah dost ülkeler ve bazı söz sahibi büyük güçler bütün bunları değerlendiriyor. “ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar bir soru üzerine Yunanistan Ege’deki ihlalleri konusunda da konuşarak “Yunanistan, Türkiye ile denk bir statüde olduğunu düşünürken yanılgıya düşüyor. Türkiye Yunanistan’ın tacizlerine en iyi şekilde yanıt verecektir” dedi.

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