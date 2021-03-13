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Tatar: 'Nüfusun yüzde 15'i aşılandı'

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Tatar, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, ülkede nüfusun yüzde 15’inin korona virüse karşı aşılandığını ve KKTC’nin dünya genelinde aşılama oranında ilk 10 ülke arasında yer aldığını açıkladı.
Tatar: 'Nüfusun yüzde 15'i aşılandı'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle sağlık çalışanlarını kutladığı ve korona virüse karşı ülkede devam eden aşı kampanyasına ilişkin bir mesaj paylaştı. Korona virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Tatar, salgın döneminde ülkede özveriyle ortaya konan sağlık mücadelesi ve dayanışmadan memnun olduğunu dile getirdi.

Tatar mesajında, tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak, ülkede korona virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mesajda, tıp mesleğinin, Covid-19 salgını sürecinde bir kez daha önemi gösterdiği ifade edilerek, “Sağlık çalışanları başta olmak üzere halkımızın bu süreçte özveriyle ortaya koydukları sağlık mücadelesi ve dayanışma takdire şayandır. Bilim insanlarının tanı ve tedavi amaçlı geliştirdikleri yöntemlerin uygulanmasıyla KKTC'de de pandemi mücadelesinde önemli yol kat edilmiştir” denildi.

Tatar ayrıca, “Türk doktorları ve diğer sağlık çalışanlarının tıp bilimini yönlendiren gelişmelere kimi zaman öncülük edip kimi zaman da doğrudan büyük katkı sağladığına bu süreçte gururla şahit olduk. Türkiye'nin desteğiyle nüfusun yaklaşık yüzde 15'i aşılandı. KKTC bu oranla dünyada ilk 10 ülke arasında” ifadelerini kullandı.

“14 Mart Tıp Bayramı'nda tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunarım”

Ülkede sağlık hizmetlerinden yararlanmanın herkesin hakkı olduğunu ve sağlık alanında önemli yatırımların yapıldığını ifade eden Tatar, “Bu bağlamda, ülkemizde son 1 yılda, sağlık alanında yapılan küresel ölçekteki altyapı yatırımları, kamusal sağlığın gelecekteki teminatı niteliğindedir. 14 Mart Tıp Bayramı'nda, kendisini insanlık sağlığına adayan tüm doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza şahsım ve vatandaşlarım adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarken, canımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının her daim yüreğimizde ayrı bir yere sahip olduğunu vurgulamak istiyorum” dedi.

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