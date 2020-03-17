Tatar: OHAL yoktur hayat devam ediyor
Kimseyi sıkı yönetim altına sokmaya niyetimiz yok.
Hayatı pat diye durduramazdık. Çok büyük tedbirler aldık.Bu işi yönettik.
Kaynat yaratmaya çalışacağız.
Bu savaştan daha beter bir durum.
Tatar: OHAL yoktur hayat devam ediyor
Kimseyi sıkı yönetim altına sokmaya niyetimiz yok.
Hayatı pat diye durduramazdık. Çok büyük tedbirler aldık.Bu işi yönettik.
Kaynat yaratmaya çalışacağız.
Bu savaştan daha beter bir durum.
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