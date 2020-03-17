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Tatar: OHAL yoktur hayat devam ediyor

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Tatar: OHAL yoktur hayat devam ediyor
Tatar: OHAL yoktur hayat devam ediyor

Tatar: OHAL yoktur hayat devam ediyor

Kimseyi sıkı yönetim altına sokmaya niyetimiz yok.

Hayatı pat diye durduramazdık. Çok büyük tedbirler aldık.Bu işi yönettik. 

Kaynat yaratmaya çalışacağız.

Bu savaştan daha beter bir durum.

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