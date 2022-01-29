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Tatar, Oktay ile görüştü

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Tatar, Oktay ile görüştü
Tatar, Oktay ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın resmi konutundaki görüşmede, Kıbrıs ve bölgedeki son gelişmeler ile iki ülke arasındaki iş birliğine dair hususlar ele alındı.

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