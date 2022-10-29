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Tatar: Ölümle Sonuçlanan Bu Vahim Olayda Suçlular Cezalandırılmalı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC vatandaşı Tansu Çıdan’ın hükümlü olarak bulunduğu Rum Merkezi Cezaevi’nde öldürülmesini değerlendirmesinde, Rum yönetimine “ölümle sonuçlanan bu vahim olayda suçluları tespit edip, cezalandır” çağrısında bulundu.
Tatar: Ölümle Sonuçlanan Bu Vahim Olayda Suçlular Cezalandırılmalı

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle; 

“Güney Kıbrıs’ta Rum Merkezi Cezaevi’nde hükümlü olarak bulunan KKTC vatandaşı 41 yaşındaki Tansu Çıdan’ın, önceki gün saldırıya uğrayarak öldürülmesi çok ciddi bir olay olup Rum yönetiminin, güvenliği sağlamak ve insan hayatını korumakla yükümlü olduğu cezaevinde böylesine vahim bir olayın yaşanması; hem düşündürücü hem de büyük bir ihmalin sonucudur. Bu vahim cinayetin bilgime gelmesinden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı olarak Suç ve Suça İlişkin Teknik Komite aracılığıyla hem BM hem de Rum yetkililer nezdinde girişimde bulunulmuş, bilgi ve açıklama talep edilmiştir. Alınan bilgilere göre, cinayetle bağlantılı 8 kişi tutuklanmış olup zanlılar bugün mahkemeye çıkarılacaktır. Konu, yakından takip edilmektedir. Rum makamlarının insan hayatına mâl olan bu ihmalini şiddetle kınarken, kendilerine çağrım; Kıbrıslı Türklere karşı işlenen diğer suçlar gibi bu cinayetin de örtbas edilmemesi ve suçluların bir an önce tespit edilip hak ettiği cezaya çarptırılmasıdır.”

 

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