Tatar: Olumlu bir görüşme yaptık...

“Ekonomik sorunlarımız, Kıbrıs konusundaki son durum ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları üzerinde durduk. Yararlı ve olumlu bir görüşme oldu. Temaslarımız devam edecektir” dedi.

Tatar, Anavatan Türkiye ile birlikte hedeflerinin; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmış bir ülke olması, Kıbrıs ve hidrokarbon aramaları konularının hakkaniyet çerçevesinde bir sonuca bağlanması” olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün İstanbul’da yaptıkları görüşmeyi; “yararlı ve olumlu” olarak değerlendirdi.

Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün İstanbul’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erdoğan’ın kendilerini kabulünde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğunu belirten Tatar, şunları kaydetti:

“KİMSENİN DEVLETİNDE GÖZÜMÜZ YOK AMA KİMSENİN DE DEVLETİMİZİ YOK SAYMASINA MÜSAADEMİZ YOK”

“Kabul sırasında ekonomik sorunlarımız, Kıbrıs konusundaki son durum ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları üzerinde durduk. Yararlı ve olumlu bir görüşme oldu. Temaslarımız devam edecektir.

Anavatan Türkiye’nin de bizim de hedefimiz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmış bir ülke olması, Kıbrıs ve hidrokarbon aramaları konularının hakkaniyet çerçevesinde bir sonuca bağlanmasıdır.

Bizim hiç kimsenin özgürlüğünde, devletinde, haklarında gözümüz yoktur ama kimsenin de devletimizi, özgürlüğümüzü, haklarımızı yok saymasına müsaade etmeyiz.”