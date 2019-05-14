  • BIST 87.682
  • Altın 252,772
  • Dolar 6,0573
  • Euro 6,8103
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Tatar: "Önce CTP, sonra HP ile görüşeceğiz, her şey mümkün" (VİDEO)

» »
UBP Genel Başkanı Tatar, BRT'de katıldığı programda soruları yanıtladı.
Tatar: "Önce CTP, sonra HP ile görüşeceğiz, her şey mümkün" (VİDEO)

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, BRT’de yayınlanan ‘Birinci Boyut’ programında güncel durumu değerlendirdi.

Tatar, görüşmeleri hızlı bir şekilde sürdürüp koalisyonu kurabileceklerini belirtti.

“ÖNCE CTP, SONRA HP İLE GÖRÜŞECEĞİZ, HER ŞEY MÜMKÜN”

İlk olarak CTP ile ardından da HP ile görüşeceklerini aktaran Tatar, her şeyin mümkün olduğunu söyleyerek karşılıklı pazarlıkların da önemine vurgu yaptı.

“Sürecin daha fazla uzamaması gerektiğini” söyleyen Tatar, karşılıklı anlayışla kısa sürede hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

“EKONOMİ VE KIBRIS KONUSU BİZİM NET ÇİZGİMİZ”

Kurulacak koalisyon hükümeti hakkında kriterlerinin olduğuna da değinen Tatar, görüşmeler sırasında en net çizgilerinin ekonomik politikalar ve Kıbrıs sorunu olduğunu aktardı.

“Biz öyle şartlı şurtlu şeylere gelemeyiz” diyen Tatar, bir gerçeğin peşinde olduklarını ve bu kolay olmayacak süreç içerisinde üstlerine düşen görevi layığıyla yapacaklarını söyledi.

“HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK, MEVCUT DURUMU KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ”

“Şeffaflık” vurgusu yapan Tatar, mevcut durumu detaylı bir şekilde halka aktaracaklarını ve sonrası için yapılacak planları detaylarıyla birlikte şeffaf bir şekilde işleyeceklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP’de ‘Hükümet’ toplantısı14 Mayıs 2019 Salı 11:17
  • Akıncı-Denktaş görüşmesi tamamlandı14 Mayıs 2019 Salı 11:13
  • UBP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor14 Mayıs 2019 Salı 11:04
  • Denktaş: “Bir oyun bozuldu”14 Mayıs 2019 Salı 10:59
  • Akıncı Tatar'ı davet etti, hükümet kurma görevini vermesi bekleniyor14 Mayıs 2019 Salı 10:56
  • Temas eden elektrik telleri yangına neden oldu!14 Mayıs 2019 Salı 10:41
  • Kulis Haber : DP'den UBP tek başına azınlık hükümetine destek!14 Mayıs 2019 Salı 10:23
  • Cumhurbaşkanı Akıncı TDP Genel Başkanı Özyiğit'i Kabul Etti14 Mayıs 2019 Salı 10:13
  • BRT'nin ilk müdürüydü14 Mayıs 2019 Salı 09:58
  • Gözler Akıncı'da, hükümet kurma görevini bugün verebilir14 Mayıs 2019 Salı 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti