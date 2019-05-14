Tatar: "Önce CTP, sonra HP ile görüşeceğiz, her şey mümkün" (VİDEO)

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, BRT’de yayınlanan ‘Birinci Boyut’ programında güncel durumu değerlendirdi.

Tatar, görüşmeleri hızlı bir şekilde sürdürüp koalisyonu kurabileceklerini belirtti.

“ÖNCE CTP, SONRA HP İLE GÖRÜŞECEĞİZ, HER ŞEY MÜMKÜN”

İlk olarak CTP ile ardından da HP ile görüşeceklerini aktaran Tatar, her şeyin mümkün olduğunu söyleyerek karşılıklı pazarlıkların da önemine vurgu yaptı.

“Sürecin daha fazla uzamaması gerektiğini” söyleyen Tatar, karşılıklı anlayışla kısa sürede hükümetin kurulması gerektiğini belirtti.

“EKONOMİ VE KIBRIS KONUSU BİZİM NET ÇİZGİMİZ”

Kurulacak koalisyon hükümeti hakkında kriterlerinin olduğuna da değinen Tatar, görüşmeler sırasında en net çizgilerinin ekonomik politikalar ve Kıbrıs sorunu olduğunu aktardı.

“Biz öyle şartlı şurtlu şeylere gelemeyiz” diyen Tatar, bir gerçeğin peşinde olduklarını ve bu kolay olmayacak süreç içerisinde üstlerine düşen görevi layığıyla yapacaklarını söyledi.

“HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK, MEVCUT DURUMU KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ”

“Şeffaflık” vurgusu yapan Tatar, mevcut durumu detaylı bir şekilde halka aktaracaklarını ve sonrası için yapılacak planları detaylarıyla birlikte şeffaf bir şekilde işleyeceklerini belirtti.