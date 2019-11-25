Tatar önce İstanbul'a ardından Strazburg'a gidecek

Başbakan Ersin Tatar, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak üzere yarın 26 Kasım 2019 15:00’da İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından 27 Kasım 2019 Çarşamba akşamı Strazburg’a gidecek.
Başbakan Ersin Tatar, Strazburg ‘daki temaslarını tamamlamasının ardından 29 Kasım 2019 Cuma günü yurda dönecek.
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