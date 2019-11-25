  • BIST 105.461
  • Altın 269,037
  • Dolar 5,7328
  • Euro 6,3178
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Tatar önce İstanbul'a ardından Strazburg'a gidecek

» »
Tatar önce İstanbul'a ardından Strazburg'a gidecek
Tatar önce İstanbul'a ardından Strazburg'a gidecek

Başbakan Ersin Tatar,  Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak  üzere yarın 26 Kasım 2019 15:00’da İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakan  Ersin Tatar,  İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından   27 Kasım 2019 Çarşamba akşamı Strazburg’a gidecek.

Başbakan Ersin Tatar,  Strazburg ‘daki temaslarını tamamlamasının ardından  29 Kasım 2019 Cuma günü yurda dönecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü'ne atanan Emine Pilli hakkında açıklamada bulundu25 Kasım 2019 Pazartesi 16:04
  • 271 sürücü süratten, 145 sürücü de seyir halinde cep telefonunda konuşmaktan rapor edildi25 Kasım 2019 Pazartesi 15:29
  • Arapköy civarında bazı bölgelere yarın elektrik verilmeyecek25 Kasım 2019 Pazartesi 15:20
  • KKTC 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitede görüşülmesine devam edilecek25 Kasım 2019 Pazartesi 15:17
  • BKP: “Her geçen gün artan şiddet olayları ve güvenlik sorunu kaygı verici bir noktaya ulaştı”25 Kasım 2019 Pazartesi 15:09
  • KAMUSEN, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın sonlandırılması için nelerin yapılması gerektiğini içeren kısa bir video hazırlad25 Kasım 2019 Pazartesi 15:05
  • Akıncı-Anastasiadis-Guterres randevusu ilk kez bir AB başkentinde…25 Kasım 2019 Pazartesi 14:50
  • Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket25 Kasım 2019 Pazartesi 14:30
  • Harmancı: “LTB Kadın Sığınma Evine 11 ayda 114 başvuru oldu”25 Kasım 2019 Pazartesi 14:11
  • Telekomünikasyon ücretlerinde yapılan indirim tartışıldı25 Kasım 2019 Pazartesi 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti