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Tatar: Öncelikli hedefimiz ekonominin toparlanması

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Tatar: Öncelikli hedefimiz ekonominin toparlanması
Tatar: Öncelikli hedefimiz ekonominin toparlanması

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 57’nci Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı.

Kovid 19 önlemleri çerçevesinde konukların konuşmaları video kayıt yöntemiyle gerçekleştirilirken, yapılan konuşmalarda ülkedeki ekonomik durum değerlendirildi, görüş öneri ve eleştiriler sunuldu.

Başbakan Tatar da konuşmasında, önceliklerinin ekonominin toparlanması olduğunu vurguladı ve bu hedefle Türkiye ile yapılan iktisadi ve mali işbirliği anlaşması ve ülke içinde alınacak tedbirlerle reel sektörü destekleyerek daha güvenli bir gelecek yaratacaklarını kaydetti.

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