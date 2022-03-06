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Tatar: Önemli Olan, Bu Topraklarda Yaşamı Sürdürürken Tecrübelerimizi Yansıtmak

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Cumhurbaşkanı Tatar, Gazeteci-Yazar Keser’in “Çamurda Politik Çalım” İsimli Romanı İçin Düzenlenen Tanıtım Ve İmza Gününe Katıldı
Tatar: Önemli Olan, Bu Topraklarda Yaşamı Sürdürürken Tecrübelerimizi Yansıtmak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazeteci-yazar Efdal Keser’in “Çamurda Politik Çalım” isimli romanı için Lefkoşa’da Selimiye Meydanı’ndaki Araf Cafe’de düzenlenen tanıtım ve imza gününe katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yıllardan beri Efdal Keser’i tanıdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar önemli olanın, bu topraklarda yaşamı sürdürürken yaşanmışlıkları ve tecrübeleri yansıtmak ve tarihe iz bırakıp gelecek nesillere taşıyabilmek olduğunu dile getirdi.

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“SİZİN GÖZÜNÜZDEN KIBRIS’TA YAŞANANLARI VE YAŞANACAK OLANLARI KİTABINIZDA YANSITABİLMENİZ; SİYASİ YAŞAMIMIZA, KÜLTÜRÜMÜZE BİR KATKIDIR”

Cumhurbaşkanı Tatar; “Sizin gözünüzden Kıbrıs’ta yaşananları ve yaşanacak olanları kitabınızda yansıtabilmeniz; siyasi yaşamımıza, kültürümüze bir katkıdır. Bu kitabın hayırlara vesile olmasını dilerim. Üretmeye devam edin. Tecrübenize ve dürüstlüğünüze saygı duyuyor; bu eserleri ortaya koyarken göstermiş olduğunuz cesareti de tebrik ediyorum. Önemli olan, insanların birbirini sevmesidir. Bilginiz ve birikiminizle daha da verimli çalışmaların ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu kitabı bize kazandırdığınız için teşekkür ederim. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadınlarımız baş tacımızdır, onların mücadelesine destek veriyoruz. Siyasette, belediye başkanlığında, belediye meclis üyeliğinde, çeşitli sivil toplum örgütlerinde uluslararası camiaya da bir mesaj vererek kadınlarımızın ön safhada daha fazla aktif görev almasını temenni ediyorum. Kadınlarımızın bunu başaracak gücü ve cesareti vardır” diyerek gazeteci-yazar Efdal Keser’e ve katkı koyan herkese teşekkür etti.  

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Gazeteci-yazar Efdal Keser ise konuşmasında, romanın giriş bölümünde romanıyla ilgili bilgi verirken, “Kitabı okurken siyaset uğruna karakterlerin nasıl değiştiğine, bazı duyguların ise her şeye rağmen hiç değişmediğine tanık olacaksınız” ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Keser’in ikinci kitabı olan “Çamurda Politik Çalım” siyasette kendine yer bulmak isteyen iki kadının hikâyesini ön plana çıkarıyor. Bu tema ile kitap bir anlamda, kadınların siyasetteki konumuna dikkat çekiyor. Roman, siyasi yaşamda bazı kişilerin kazanç sağlamak uğruna neler yaptığını ve neleri feda ettiğini akıcı bir dille anlatıyor.

cumhurbaskani-ersin-tatar,-gazeteci-yazar-efdal-keser’in-“camurda-politik-calim”-isimli-romani-icin-duzenlenen-tanitim-ve-imza-gunune-katildi-8.jpeg

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