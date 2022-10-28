Tatar: "Önemli olan ülkeye inanmaktır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Arada nifak tohumları sokanlar olabilir ama önemli olan milli iradedir. Önemli olan ülkeye inanmaktır, önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bölgenin en güçlü ülkesi, bizim de anavatanımız olarak, KKTC’nin de güçlenmesi için hepimizin o uğurda yapacağı çalışmalardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Alanya temaslarına Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti hizmet binası açılış törenine katılarak, başladı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, böyle güzel bir toplantıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, güçlü ve kadim bağların güçlenebilmesi için böyle temasların ve ziyaretlerin çok önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söyledi.

Alanya ve Antalya’nın Türkiye’nin bir turizm potansiyeli ve yıldızı olduğunu vurgulayan Tatar, bölgenin kalkınmasında emeği geçenleri kutladı. KKTC ile Antalya’nın arasının uçuşla çok yakın olduğuna işaret eden Tatar, potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle, gazetecilerin potansiyelin ve bağların güçlenmesi için çok önemli katkı yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecileri kutladı. Kadim ve milli bağların güçlenebilmesi için yapılan çalışmaların çok önemli görevler olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Arada nifak tohumları sokanlar olabilir ama önemli olan milli iradedir. Önemli olan ülkeye inanmaktır, önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bölgenin en güçlü ülkesi, bizim de anavatanımız olarak, KKTC’nin de güçlenmesi için hepimizin o uğurda yapacağı çalışmalardır.”

-“Benim için hayattaki en büyük mutluluk güçlenen bir Türkiye Cumhuriyeti ile sadece 40 mil uzaklıkta olan KKTC’nin de daha da güçlenmesidir”

Türk devletleri ve dost ülkelerle bağların artırılması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte kendisinin de medya sektöründe olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki kadim bağlar ve kurum ve kuruluşların arasındaki güçlü münasebetlerin daha da güçlenebilmesi için çalışma yaptığını dile getiren Tatar, “Benim için hayattaki en büyük mutluluk, güçlenen bir Türkiye Cumhuriyeti ile sadece 40 mil uzaklıkta olan KKTC’nin de daha da güçlenmesidir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının en az Rum halkı kadar egemen olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa egemenlik temelinde iki ayrı devletin iş birliği ile olabileceğini kaydederek, federasyonun artık geride kaldığını vurguladı. Kıbrıs’ta egemen bir Türk devleti olarak TC ile her türlü münasebetlerin, Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarların sürdürülmesi bakımından bu siyasetin milli bir siyaset olduğunun altını çizen Tatar, desteklerinden dolayı TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Tatar, KKTC’nin tanıtılması ve güçlenmesi için çok önemli çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.

Tatar son olarak, ofisin açılışının hayırlı olmasını diledi.

-Kesen

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen de, ofisi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Küresel Gazeteciler Konseyi’ne de ev sahipliği yapacağını kaydederek, ofisin hayırlı olmasını diledi.

Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, ofisin KGK ofisi de olarak da hizmet vereceğini ifade ederek, bunun onur kaynağı olduğunu söyledi. Dim, davetlerine icabet ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.

Alanya Belediye Başkanı Vekili Fevzi Alaettinoğlu da, ofisin Alanya’ya hayırlı olmasını diledi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ise, Cumhurbaşkanı Tatar’a açılışa katılmasından dolayı teşekkür ederek, ofisin hayırlı olmasını diledi.

Tatar, açılışın ardından gazetecilerle sohbet toplantısına da katılarak, soruları yanıtladı.